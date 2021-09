Sennheiser lance des écouteurs sans fil abordables avec réduction de bruit active

Sennheiser va lancer prochainement son modèle CX Plus Wireless, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil dotée de la fonction de réduction de bruit active, pour un prix plus abordable que les modèles actuels.

Contrairement au modèle CX, doté d’un système passif de suppression du bruit, les nouveaux écouteurs CX Plus Wireless de Sennheiser sont dotés d’un système actif de suppression du bruit (Active Noise Cancellation, ANC), qui filtre de manière active les sons ambiants indésirables. Pour cette raison, leur prix sera un peu plus élevé : 160 euros contre 30 euros de moins pour le modèle CX classique.

Les écouteurs sans fil à réduction de bruit active les moins chers du marché

Ils resteront cependant moins chers que la plupart des modèles du marché proposant aujourd’hui la réduction de bruit active. À plus de 200 € en moyenne, les écouteurs disposant de l’ANC sont en effet classés dans le haut de gamme.

Les nouveaux écouteurs Sennheiser CX Plus Wireless présentent bien sûr toutes les caractéristiques nécessaires pour satisfaire les besoins de ses utilisateurs. Comme sur les autres modèles de Sennheiser, la promesse d’une haute fidélité et de basses profondes (Bass Boost), entre autres. Les CX Plus Wireless sont également dotés d’une isolation phonique passive, d’une résistance aux éclaboussures IPX4 et de deux microphones dans chaque écouteur pour les appels téléphoniques et les fonctions vocales. Enfin, on y retrouvera la fonction Smart Pause, qui interrompt la lecture audio quand l’un des écouteurs est retiré de l’oreille, et la reprend automatiquement quand l’écouteur est remis.

Des écouteurs ANC sans fil enfin abordables disponibles à compter du 28 septembre

Le nouveau modèle Sennheiser CX Plus Wireless prend en charge de Bluetooth 5.2, aptX, aptX Adaptive, SBC et AAC. Il est associé à une application mobile pour gérer les connexions et personnaliser la lecture audio. Enfin, il dispose d’une autonomie de 24 heures et est proposé en deux modèles : blanc et noir.

Les écouteurs Sennheiser CX Plus seront disponible à l’achat sur la boutique américaine de la marque à partir du 28 septembre. Découvrez notre test pour déterminer si ces écouteurs sont faits pour vous.

Source : Sennheiser