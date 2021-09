Shang-Chi : des spoilers du film ont été mystérieusement postés il y a six mois

Un étrange commentaire Youtube posté il y a six mois dévoile des spoilers majeurs de Shang-Chi. Les fans mènent l’enquête !

Hasard, coïncidence ou coup monté ? Les fans de Shang-Chi sont en émoi ! En effet, des spoilers liés au film ont été trouvés sur un commentaire YouTube. Problème, le dit-commentaire date d’il y a plus de six mois. C’est à se demander si la personne à l’origine de ces révélations n’a pas savamment préparé son coup. En effet, un utilisateur Reddit s’est amusé à divulguer quelques secrets bien gardés du film. Les amoureux du genre sont perplexes. Et tout le monde se demande désormais s’il ne s’agit pas d’une personne proche des équipes créatives.

Shang-Chi ou l’affaire des spoilers – Crédit : Marvel Studios

Autre possibilité : un coup de chance magistral ! Mais cela serait sans doute trop beau pour être vrai. Car les spoilers sont très précis. Et seul quelqu’un directement lié à la création de Shang-Chi aurait pu les révéler.

« Mon dieu, j’espère que Trevor apparaîtra dans Shang-Chi. Il y aura peut-être un caméo dans lequel nous découvrirons que le vrai Mandarin l’a gardé en vie dans une cellule, l’obligeant parfois à réciter des monologues de Shakespeare » peut-on ainsi lire dans le commentaire incriminé. Ce dernier n’a jamais été modifié depuis sa publication. L’utilisateur en question dispose d’une chaîne YouTube depuis 2011, affichant seulement 11 abonnés au compteur. Comble de l’étrange, son compte semble totalement « mort’ et sans activités depuis plus d’un an.

Soit cet informateur est un proche des studios, soit c’est un devin. Les fans, eux , se lâchent sur le sujet. « Il s’appelle nonspiderweb, c’est encore un coup de Tom Holland » écrit l’un d’entre eux, en référence aux écarts du comédien sur certains secrets Marvel. « Autre possibilité : un membre de l’équipe créative a vu ce commentaire. Il l’a trouvé brillant. Il a donc demandé à ce que l’idée soit introduite dans le film » s’amuse un second.

Le doute plane toujours. Mais tout cela semble bien un coup monté fait pour agiter les fans autour de la sortie récente de Shang-Chi. C’est à cette heure, la piste la plus plausible. On serait curieux de voir si le phénomène se reproduit encore pour les prochaines sorties Marvel. Un conseil, ne fouillez plus sur le web, et allez découvrir le film en salles !

