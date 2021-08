Shang-Chi : le prochain Marvel promet d’être fort en émotions

Ce sera le vingt-cinquième long-métrage estampillé Marvel. Shang-Chi promet de souffler un vent de nouveauté dans le MCU, mettant pour la première fois en vedette un comédien asiatique. Si le film puise son inspiration dans les célèbres productions d’arts martiaux, ce projet ne se contentera pas d’être un énième film d’action, bien au contraire. Le film semble jalonné par de belles séquences dramatiques. Et Kevin Feige pense que le public ne s’y attend pas forcement.

Shang-Chi : une belle intensité dramatique – Crédit : Marvel Studios

En conflit avec son père, Shang-Chi devrait donc vivre plusieurs face à face forts en émotions. Cette dynamique père-fils devrait d’ailleurs être l’un des aspects majeurs de l’arc narratif du film.

Shang-Chi : de beaux moments dramatiques en vue

C’est hier soir qu’a eu lieu l’avant-première du film à Hollywood. Pour l’occasion, Kevin Feige s’est laissé aller à quelques confidences auprès des journalistes. Et ce dernier ne tarit pas d’éloges sur la performance des comédiens. « Je pense que les gens ne sont pas prêts pour ce que Leung apporte au film. Grâce à sa performance, ce projet devient fort en émotions » témoigne ainsi le président de Marvel.

Il faut dire que Leung n’en est pas à son coup d’essai. Si son visage n’est pas encore familier, le comédien est pourtant une véritable star en Asie. Avec sa filmographie impressionnante, l’acteur s’est déjà essayé à de nombreux registres. Sa palette de jeu est assez large et ce nouveau rôle permet de démontrer son talent outre-Atlantique. Et les premiers retours semblent en accord avec les confidences de Feige. La représentation de la famille et du chagrin semblent avoir fait mouche auprès du public hier soir.

Shang-Chi promet donc d’être un film poignant et intense. Si les fans retrouveront les codes des productions Marvel, ils risquent donc d’être surpris par la teneur dramatique du projet. Il faudra encore attendre quelques petites semaines avant de découvrir le résultat final !

Source : Screenrant