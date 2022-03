Shang-Chi : Michelle Yeoh dévoile son film fétiche

Après une année mouvementée, l’industrie cinématographique semble enfin reprendre des couleurs. La bataille au box-office continue de faire rage, avec une pléiade de productions vitaminées. Chez Marvel, on tient toujours la position de tête dans cette course infernale. Grâce à des titres comme Shang-Chi, le studio a pu confirmer sa position de leader sur le marché. Pas étonnant, quand on voit son casting trois étoiles. Parmi les stars du film, Michelle Yeoh a d’ailleurs fait un retour remarqué. La comédienne qu’on ne présente plus peut se vanter d’une carrière assez dense.

Shang-Chi : Michelle Yeoh se confie sur sa carrière – Crédit : Marvel

Au cours d’une récente interview, Yeoh a partagé ses sources d’inspiration. Mais il y a surtout un film qui a inspiré son travail tout au long de son parcours : The Champ.

Shang-Chi : ce film cher à Michelle Yeoh

« Il y a des films qui m’ont particulièrement marqué. Je pense notamment à The Champ. Je me souviens d’avoir collé l’affiche sur l’un de mes murs. Il y avait notamment Faye Dunaway, Jon Voight et Ricky Schroder qui n’était alors qu’un enfant. C’est l’un de mes premiers souvenirs cinématographiques. Je n’ai jamais autant pleuré. Cette émotion était très puissante. C’est là que j’ai compris que le cinéma avait ce pouvoir » explique ainsi la comédienne.

Si Yeoh est abonnée aux rôles physiques, elle offre toujours une large palette de jeu sentimentale. Ce qui est également le cas dans Shang-Chi. Son palmarès est impressionnant, faisant la part belle à la culture asiatique. Qui a pu oublier son rôle dans Mémoires d’une Geisha ou ses incroyables combats dans Tigre et Dragon ? Son rôle de Jiang Nan chez Marvel s’inscrit dans cette même lignée.

Tout le monde attend désormais avec impatience une suite à cette aventure qui a séduit le public. En espérant que Yeoh soit encore de la partie !

A lire également – Shang-Chi : la scène du bus est-elle réaliste ?

Source : Screenrant