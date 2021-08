Shang-Chi : Simu Liu veut rejoindre les Avengers

Quelques jours nous séparent désormais de la sortie officielle de Shang-Chi. Après une longue attente, pandémie oblige, le nouveau projet Marvel risque bien de tout rafler sur son passage. Kevin Feige l’a promis : Shang-Chi sera un film diffèrent, certes dopé aux scènes d’action, mais également tout en émotions. Simu Liu est un passionné du MCU et rêve déjà au futur de son personnage à l’écran. Outre le rêve de jouer dans la première comédie musicale Marvel, le comédien vient de confier une nouvelle envie. En effet, Liu souhaite intégrer les Avengers dans un futur proche.

Shang-Chi rêve déjà de rejoindre les Avengers – Crédit : Marvel Studios

Débordant d’idées, Liu espère que Shang-Chi recevra un bel accueil populaire. Sans cela, ces rêves de films risquent bien de tomber à l’eau. Le comédien aimerait aussi faire équipe avec Spider-Man pour une adaptation de Spider-Island.

Simu Liu veut devenir un héros incontournable du MCU

Le but de Liu est clair : devenir une valeur sûre du MCU. Ainsi, Shang-Chi pourrait être appelé à faire équipe avec des héros tels que Doctor Strange ou encore Captain America. Dans une récente interview, le comédien s’est donc confié librement sur ses souhaits pour la suite de ses aventures au sein de l’écurie Marvel. « En ce qui concerne la suite, je crois que mes envies sont les mêmes que celles des fans. J’espère qu’un nouveau volet des Avengers verra rapidement le jour. En tant que fan de la franchise, c’est un vrai Graal pour moi » témoigne ainsi le comédien.

Sans doute Liu vient-il ici confirmer les déclarations de Feige. Le président de Marvel avait en effet déclaré que Shang-Chi serait rapidement de retour dans le MCU. « Maintenant que les gens se sont rencontrés et ont vu l’origine de Shang-Chi, il est prudent de dire qu’il aura une grande influence sur l’avenir » avait ainsi déclaré ce dernier à la presse. Reste à savoir si notre nouveau héros aura droit un traitement de faveur dans les années à venir.

Quoi qu’il en soit, Liu semble bien décidé à se faire entendre et gagner du terrain. Second opus de Shang-Chi, parcours croisé chez les Avengers : les paris sont ouverts. Pour le moment, tous les regards sont concentrés sur les résultats du film dans les salles obscures.

Source : Screenrant