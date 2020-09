Shazam : Apple va ajouter des fonctionnalités inédites sur iPhone

Sortie en 1999, Shazam est une application pionnière dans sa catégorie. Mais l’application de reconnaissance musicale, rachetée par Apple en 2018, n’a pas connu d’amélioration majeure sur iPhone depuis un certain temps. Ce sera bientôt chose faite puisque l’application va proposer de nouvelles fonctionnalités très intéressantes sur iPhone.

Nouvelles fonctionnalités de Shazam sur iPhone. Crédits : Apple

Dans le cadre de la mise à jour vers iOS 14.2, Apple a décidé de pousser l’intégration de Shazam sur iPhone au niveau supérieur. Une nouvelle fonctionnalité de reconnaissance musicale pourra analyser et identifier les musiques autour de l’utilisateur ainsi que dans les applications de l’iPhone. Cette nouvelle fonction sera même possible à utiliser en mode casque audio.

Des nouveautés intégrées à iOS 14.2

Le gadget se situera dans le centre de contrôle de l’iPhone, et est déjà disponible pour les utilisateurs de la version bêta d’iOS 14.2. Pour utiliser cette fonction, il suffira de toucher l’icône dans le centre de contrôle et l’application commencera à analyser l’environnement. Il était déjà possible d’utiliser Siri pour lancer Shazam et analyser les musiques environnantes, mais l’identification de musique au sein des applications est une nouveauté qui pourrait s’avérer très pratique. Par exemple, il sera possible d’identifier une musique sur Youtube ou TikTok.

Il faut cependant noter que si ces fonctions seront nouvelles sur iPhone, elles étaient déjà présentes sur Android depuis Juin 2019. Les raisons de ce délai pour la mise à niveau sur iPhone ne sont pas connues.

La date de sortie de la nouvelle version de l’iOS d’Apple n’est pas encore connue, étant donné que la mise à jour vers iOS 14 a été déployée il y a seulement quelques jours. Il est également possible que les nouvelles fonctionnalités de Shazam arrivent sur une version ultérieure d’iOS. Avec la sortie des nouveaux iPhones attendue pour le mois d’Octobre, on peut imaginer que la mise à jour interviendra probablement d’ici là.

Source : The Verge