She-Hulk : ces personnages du MCU qui s’inviteront dans la franchise

Attendue dès le 17 août prochain sur Disney+, la série She-Hulk promet déjà d’être un joli phénomène. Le programme mettra en scène le parcours de Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, dont elle a reçu le sang et donc tous les pouvoirs qui en découlent. Contrairement aux apparences, She-Hulk sera loin de verser dans la noirceur et sera, au contraire, une série au ton résolument humoristique. Mais cette nouvelle aventure signée Marvel permettra aussi de retrouver de nombreux personnages bien connus du public tout en introduisant de nouvelles figures emblématiques.

She-Hulk : une avalanche de personnages phares – Crédit : Marvel Studios

Mais qui seront ces protagonistes légendaires ? Nous avons déjà quelques éléments de réponse, grâce à la bande-annonce partagée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux.

She-Hulk : une pléiade de personnages s’invite dans la série

Outre Jennifer et son cousin Bruce, de nombreux personnages sont donc attendus tout au long des épisodes. Parmi eux, on trouve notamment Titania, qui sera une méchante clé. Harcelée dans sa jeunesse, elle a trouvé une vengeance parfaite grâce au Docteur Doom. Ce dernier lui a offert de grands pouvoirs en rejoignant son armée de supers-vilains. Il faudra également compter sur la présence d’Abomination, ennemi juré de Hulk, déjà présent dans la franchise source en 2008.

Sont également attendus Wong et Frog Man. Pour le premier, on ne sait pas encore véritablement le rôle qu’il aura à jouer dans la série. Mais il devrait entretenir une relation étroite avec Abomination. Concernant Frog Man, il devrait apporter son lot de drôlerie à la série, notamment à cause de son apparence incongrue. De nombreuses autres surprises devraient être au rendez-vous, Marvel aimant toujours jouer avec les nerfs des fans avertis.

Encore quelques mois de patience donc avant de savourer ce nouveau projet, déjà ultra prometteur. Malgré un calendrier de sorties serré et un embouteillage de films à venir, le studio devrait encore connaître un succès flamboyant.

