She-Hulk : la série offrira « davantage de références à Captain America » selon sa réalisatrice

Lancée depuis hier, la série She-Hulk divise déjà les fans de la planète Marvel. Soit on adore, soit on déteste. Il n y a pas de nuances dans les critiques postées sur la toile. Pourtant, tous les ingrédients sont bel et bien au rendez-vous pour donner envie au public de plonger dans ce nouveau projet. Alors pour ne pas perdre les fans déçus, la réalisatrice Kat Coiro sort l’artillerie lourde. Dans une récente interview, cette dernière a ainsi promis que les prochains épisodes aborderont encore Captain America et son passé. Mais cela sera t-il suffisant pour regagner le public, déjà en en désamour pour les aventures de Jennifer Walters ? Rien n’est moins sûr pour le moment.

She-Hulk veut en dire plus sur le passé de Captain America – Crédit : Marvel Studios

Pourtant, cette déclaration suggère clairement que She-Hulk pourrait offrir de nombreuses révélations sur le héros et, in fine, faire un pont plus large avec le MCU. Mais de quoi est-il réellement question ?

She-Hulk : la série va se connecter plus largement au MCU

« C’est quelque chose d’important et cela va revenir. C’est tout ce que je peux dire pour le moment. Mais c’est exactement pour ça que j’aime tant Marvel. Les équipes créatives sont toujours à l’écoute des fans pour répondre à toutes leurs envies. Je pense que c’est cela qui rend le MCU aussi puissant » explique ainsi Coiro. « Les scénaristes ont été capables de prendre la température sur la toile. Cela montre à quel point nous sommes connectés et impliqués pour satisfaire notre audience » ajoute cette dernière.

Après avoir abordé la perte de la virginité de Captain America, la série pourrait prendre un ton plus humoristique sur le sujet. Le public veut en savoir davantage sur sa ou ses partenaires de l’époque. Ce retour dans le passé pourrait offrir quelques scènes drolatiques d’anthologie. Mais pour le moment, on ne sait pas si les auteurs iront dans cette direction. Car il est probable que le sujet puisse être traité de manière plus dramatique, même si cela serait une gageure monumentale.

Il est encore temps pour She-Hulk de reconquérir son public. Une connexion plus aboutie au MCU pourrait clairement offrir cette opportunité au programme, qui malgré un joli travail visuel, souffre de son scénario et d’une lenteur manifeste dans sa progression.

Source : Screenrant