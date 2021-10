Shenmue : La bande-annonce du dessin animé vient d’être mise en ligne

Shenmue : The Animation mettra en vedette des personnages et des scènes familiers de la série. Situé à Yokosuka et à Hong Kong, il utilisera un mélange d’animations dessinées à la main et par ordinateur pour créer plusieurs de ses arrière-plans. Et comme prévu, il est rempli de kung-fu bien solide, ce qui devrait plaire aux fans de longue date de la série.

Image tirée de la version dessin-anime de Shenmue – Crédits : Sola Entertainment

La série a été annoncée pour la première fois l’année dernière à la Crunchyroll Expo. Elle comprendra 13 épisodes et une version doublée sera diffusée sur Adult Swim et diffusée sur Crunchyroll. La version animée était en production avant la sortie de Shenmue 3 (version jeu) et verra le retour d’une partie des voix présentes dans le jeu.

Shenmue : The Animation sera realisé Chikara Sakurai

Il est vrai que personne n’a été surpris lorsqu’une version animée de Shenmue a été annoncée parce que tout devient un animé. Néanmoins les espoirs sont grands pour la performance de Shenmue dans le monde du manga ! Le créateur de la série Yu Suzuki est producteur exécutif tandis que Chikara Sakurai, connue pour One Punch Man, dirigera le dessin animé. En termes de références on peut difficilement trouver mieux.

Si l’on se fie à la bande-annonce, ce sera une aventure dramatique et pleine d’action à travers le monde de Shenmue, exposant certains personnages et frappant encore plus. Nous y suivrons Ryo alors qu’il se rend du Japon à Hong Kong pour se venger de ce père déchu. Pas encore de trace de chariots élévateurs, mais tout est possible. Pour l’instant les images suggèrent que la version animée se penche sur le côté le plus dur de l’univers Shenmue, c’est-à-dire les parties où les gens se battent les uns contre les autres. Cela fait une meilleure télévision que les courses de tortues et la capture d’oies, supposément.

