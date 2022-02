Si Elden Ring était un jeu PS1, voici à quoi il ressemblerait

Elden Ring : PS1 vs PS5 – Crédit : Hoolopee / FromSoftware

Après un long développement entamé en 2017, FromSoftware a enfin livré son dernier bébé. Sorti le 25 février, Elden Ring ne fait toutefois pas l’unanimité, entre les éloges de la presse spécialisée et les avis mitigés de certains joueurs. Des problèmes techniques ont notamment été pointés du doigt. Dans l’attente de correctif dignes de ce nom, on vous propose de faire un saut dans le passé en découvrant ce demake pour le moins réussi du RPG .

Alors que les progrès techniques ont été exponentiels depuis la sortie de la PS1 en 1994, le vidéaste Hoolopee s’est demandé à quoi ressemblerait le jeu s’il était sorti à l’époque sur la PlayStation première du nom. Il ainsi retravaillé les images en faisant chuter fortement la qualité des graphismes. En ressort un teaser alléchant qui aurait à coup sûr fait mouche chez les gamers des années 90.

Elden Ring façon PlayStation 1

Fait appréciable, Hoolopee est parvenu à conserver l’atmosphère singulière de dark fantasy d’Elden Ring, scénarisé par George R. R. Martin, l’illustre écrivain derrière Game of Thrones. Et afin de mettre en évidence les différences flagrantes entre la version PS5 et le demake PS1, Hoolopee a également pris le temps de faire un montage mettant en parallèle les deux moutures. Regardez :

Vous l’aurez compris, le YouTubeur n’a pas réalisé un demake complet d’Elden Ring, se contentant simplement de remixer quelques images. Mais un tel portage rétro pourrait très bien être développé à l’avenir afin de satisfaire les nostalgiques de la PlayStation 1. Toujours du côté de FromSoftware, un demake PS1 de Bloodborne est désormais disponible au téléchargement grâce au travail colossal de Lilith Walther. L’occasion de se replonger dans les entrailles du jeu de 2015 en version 640×480 pixels.