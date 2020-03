Simon Pegg et Nick Frost vous incitent à respecter le confinement dans une vidéo hilarante

En cette période de confinement, personne n’est mieux placé que les experts de l’apocalypse Simon Pegg et Nick Frost pour donner de bons conseils en matière de survie. La preuve en images avec cette vidéo Shaun of the Dead version COVID-19.

Le gouvernement et les médecins répètent tous les jours aux citoyens de rester à la maison pour éviter de propager le virus. Tous les Français, on l’espère, ont maintenant bien compris ce message, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Encore moins si c’est Simon Pegg et Nick Frost qui se chargent de le faire.

Le duo d’acteurs britanniques s’y connait en survie. Dans Shaun of the Dead, réalisé par Edgar Wright, Pegg et Frost incarnent deux personnages qui tentent de survivre à une apocalypse zombie en se réfugiant dans un pub appelé Winchester. Dans une vidéo spéciale COVID-19 publiée sur leur chaîne YouTube, les deux comiques reprennent une scène culte du film baptisée « Le Plan ». Pour l’occasion, ils ont remplacé les conseils pour éviter les attaques des zombies par les recommandations liées à l’épidémie de coronavirus.

Netflix : le top 10 des films de geek

Simon Pegg et Nick Frost vous interdisent d’aller au pub

« Appelle maman, assure-toi qu’elle va bien. Si Phil a été infecté, suis les instructions des National Health Services à la lettre », ordonne Simon Pegg à Nick Frost. Et les références à Shaun of the Dead continuent durant toute la conversation, avec Pegg répétant à son compère de ne pas aller au Winchester. « Même s’il est fermé ? », demande Frost. « Surtout s’il est fermé. Tu te rappelles de ce qu’il s’est passé la dernière fois », lui répond Pegg. Ce dernier conclut sa liste de recommandations en rappelant de rester à la maison et de prendre soin des autres. Frost lui demande ensuite s’il lui reste du papier toilette. Pegg répond que non, puis s’assoit à une table sur laquelle est posé un paquet entier de rouleaux.

La Trilogie Cornetto (Blu-ray) 20,12€ > Amazon

Si vous n’avez pas encore vu la Trilogie Cornetto (ou Three Flavours Cornetto Trilogy), profitez de cette période de confinement pour le faire. Elle est composée des films Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, trois comédies hilarantes qui vous feront oublier le COVID-19.

Confinement : voici l’attestation de déplacement pour sortir de chez soi en moins d’une minute

Source : CBR