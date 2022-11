Single Day la tablette Xiaomi Mi Pad 5 est à moins de 275 € chez Aliexpresss

Bénéficiez du Single Day pour cumuler les promotions chez Aliexpress. Pour cela, vous avez jusqu’au 11 novembre. Cette fois, c’est la tablette Xiaomi Mi Pad 5 qui passe à 274,90 € alors qu’elle est encore en promotion à 370 € sur le site de la marque.

Tablette Xiaomi Mi Pad 5 > 274,90 € chez Aliexpress

La tablette Xiaomi Mi Pad 5 est à petit prix chez Aliexpress

C’est une belle promotion que vous propose la boutique Aliexpress puisque sur le site Xiaomi, la tablette est encore à presque 370 € soit une économie immédiate de 100 €. Attention, l’offre est à durée limitée et se déroulera certainement dans la limite des stocks disponibles.

Cette tablette de 11 pouces propose des performances très satisfaisantes qui devraient plaire à toute la famille. Au design moderne et élégant, elle est simple d’utilisation et permettra aux petits de la prendre en main sous la surveillance des plus grands. A l’intérieur, c’est le processeur Snapdragon 860 avec 6 Go de RAM qui permettra à la tablette de faire tourner l’ensemble de vos applications préférées. Concernant l’autonomie, elle est plus que correcte grâce à une impressionnante batterie de 8720 mAh.

