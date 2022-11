Single Day le POCO M4 Pro est à 136,63 € chez Aliexpress

Le Single Day va vous permettre de faire de nombreuses économies. Si le smartphone Xiaomi 12 à moitié prix est trop cher voici un autre bon plan intéressant. Chez Aliexpress le POCO M4 Pro est à 136,63 € seulement.

POCO M4 Pro > 136,63 € chez Aliexpress

Le POCO M4 Pro voit son prix chuter à 136,63 €

Si vous avez un petit budget pour changer votre smartphone, c’est le moment de craquer. En effet, chez Aliexpress le POCO M4 Pro passe à seulement 136,63 € grâce au code promo SDXFR5, la remise s’appliquera ensuite automatiquement dans votre panier.

Le POCO M4 Pro, est composé d’un écran LCD de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels avec une fréquence d’affichage de 90 Hz. A l’intérieur, c’est le processeur MediaTek Helio G96 Octo-Core avec une mémoire vive de 6 Go de RAM qui feront tourner le smartphone. Pour la photo, vous pourrez obtenir des clichés corrects grâce à un double capteur arrière de 64 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Vous pourrez tenir largement votre journée complète et peut-être plus grâce à une batterie satisfaisante de 5000 mAh.

