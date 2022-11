Single Day One Plus Nord CE2 est à 222 € chez Aliexpress

Chez Aliexpress, le smartphone One Plus Nord CE2 est à 222 € seulement.

Les belles offres sont nombreuses pour le Single Day et une fois encore c’est sur un smartphone que vous allez pouvoir faire une belle affaire. Sur le site Aliexpress, c’est le One Plus Nord CE2 qui est à 222 € grâce à un code promo.

Pour bénéficier de ce tarif, c’est très simple il vous suffira d’utiliser le code promo SDF1110 avant de valider votre commande, la remise s’appliquera ensuite automatiquement. Attention, à ce tarif, les stocks vont certainement très vite partir.

Concernant le smartphone en promo chez Aliexpress, sachez qu’il possède un écran AMOLED FHD+ avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz. A l’intérieur, c’est le processeur Dimensity 900 avec 8 Go de RAM soit une configuration qui vous permettra de faire tourner vos applications habituelles sauf les jeux 3D qui seront trop gourmands pour ce smartphone.

Sa batterie de 4500 mAh vous permettra de tenir toute la journée et même un peu plus si votre utilisation quotidienne est raisonnable. Toutefois, dans le doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.