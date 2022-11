Single Day tablette Lenovo Xiaoxin Tab P11 Pro

Le Single Day va encore durer quelques jours et chez Aliexpress c’est donc le moment de cumuler les économies. La tablette Lenovo Xiaoxin Tab P11 Pro passe en ce moment à 277 €, mais attention les stocks vont certainement être limité.

C’est grâce à plusieurs offres cumulables que le prix de la tablette passe à 277 €. En effet, la boutique offre un code promo ainsi qu’un coupon de 4 €. Toutefois, sachez que cette offre est à durée déterminée et qu’elle se terminera le 11 novembre.

Concernant le produit en promo, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques à connaître avant de valider votre panier. Avec son processeur Snapdragon 870, ses 6 Go de RAM et ses 128 Go de stockage, la tablette vous permettra de faire fonctionner l’ensemble de vos applications préférées. Les 2 caméras à l’arrière, l’objectif ultra grand angle de 5 mégapixels et le capteur de 13 pixels vous permettront d’immortaliser de beaux moments en famille ou entre amis.

L'autonomie est également satisfaisante grâce à une batterie de 8600 mAh qui assurera un fonctionnement de 15 heures.