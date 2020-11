Single’s Day sur AliExpress : TV Xiaomi, OnePlus, aspirateur robot… des ventes à prix cassés

Les 11 et 12 novembre prochains, AliExpress organise des jours de promotions exceptionnels. Anticiper en remplissant son panier à l’avance permet de bénéficier d’encore plus de promos.

C’est bientôt les Single’s Day ou journées des célibataires sur AliExpress. Ces journées, également baptisées « Festival International du Shopping », auront lieu les 11 et 12 novembre prochain. Et si vous voulez réaliser de bonnes affaires, c’est la période idéale tant les prix proposés défient toute concurrence.

Et histoire de bénéficier de rabais supplémentaires, il est possible d’anticiper. Pour cela rien de plus simple, remplissez sans attendre votre panier et vous bénéficierez des réductions supplémentaires au moment de concrétiser votre achat pendant les Single’s Day.

Le site fonctionne comme une place de marché, mais AliExpress garantit le sérieux des vendeurs. La plupart des produits viennent des entrepôts européens et même le plus souvent de stocks basés en France ce qui permet de bénéficier de délais de livraison très courts.

Les promos à ne pas manquer