Single’s Day : AliExpress propose le Realme 9 5G à moins de 200€ !

Pour célébrer le 11.11, AliExpress propose le Realme 9 5G à moins de 200€ ! On a aussi trouvé un Xiaomi Redmi Note 11 à prix mini. On vous dit tout dans cet article.

C’est le moment ou jamais de vous rendre chez AliExpress. En effet, alors que le 11.11 arrive, l’enseigne célèbre le Single’s Day, une période de promotions très importante pour l’enseigne depuis plusieurs années. Et pour l’occasion, on cherche chaque jour les offres les plus intéressantes afin de vous proposer des bons plans.

Aujourd’hui, on a trouvé le Realme 9 5G disponible pour seulement 177€ au lieu de 200€ grâce au code promo SDXFR21.

Avec le Realme 9 5G, vous pouvez profiter du nouveau réseau mobile 5G et de sa vitesse hors du commun ! Du côté de sa fiche technique, il propose un processeur Snapdragon 695 5G, un taux de rafraîchissement de 120Hz, une batterie de 5000mAh, 7Go de RAM et un module photo arrière principale de 50Mp. Il propose également un écran de 6,6 pouces et peut se déverrouiller grâce à votre empreinte digitale. Il offre ainsi de nombreuses prestations dignes d’un smartphone haut de gamme, le tout pour moins de 200€ !

Précisons également qu’il est expédié depuis la France et livré gratuitement dans l’hexagone.

Le Xiaomi Redmi Note 11 à prix mini chez AliExpress

Vous n’êtes pas convaincu par le Realme 9 5G ? Pas de problème ! On a également trouvé un Xiaomi Redmi Note 11 exceptionnellement disponible pour 158€ au lieu de 175€ chez AliExpress. Pour en profiter à ce prix la, vous devez utiliser le code SDEF15.

Avec le Xiaomi Redmi Note 11, vous profitez là encore d’un smartphone digne des plus grands et pour un prix vraiment abordable ! Il propose notamment un processeur Snapdragon 680 Octa Core, un écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces, 4 à 6Go de RAM, 128Go de stockage SSD et un taux de rafraîchissement de 90Hz.

Il est ainsi parfaitement adapté aux usages habituels d’un smartphone, mais aussi aux jeux vidéo ou encore aux visio. On note également sa caméra frontale de 13 Mp et son module photo arrière principal arrière de 50Mp qui offre de très belles photos lumineuses et équilibrées. Enfin, sa batterie de 5000mAh peut tenir plusieurs jours et il peut se recharger en 1h à peine avec son chargeur de 33W Pro.

Rendez-vous vite chez AliExpress si vous êtes intéressé ! L’enseigne propose en ce moment de nombreuses autres offres sur une large sélection de produits High Tech pour le Single’s Day.

