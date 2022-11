Single’s Day : une tablette Xiaomi et une trottinette électrique iScooter à prix mini chez AliExpress

Voir la tablette Xiaomi Pad 5 chez AliExpress

Alors que le Single’s Day bat son plein chez AliExpress, on cherche chaque jour les offres les plus intéressantes à votre place afin de vous permettre de faire de bonnes affaires sans perdre de temps ! Et aujourd’hui, on a trouvé 2 offres très intéressantes.

On vous propose ainsi en premier lieu la tablette Xiaomi Pad 5 disponible pour seulement 274,90€ au lieu de 319€ avec le code SDXFR32.

Très performante, cette tablette Xiaomi Pad 5 propose un écran de 11 pouces avec 6Go de RAM et 256Go de stockage SSD. Elle fonctionne avec le Bluetooth et peut vous suivre dans toutes vos activités notamment grâce à son processeur Snapdragon 860 et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Autres avantages : elle est dotée de 4 haut-parleurs stéréo et d’une batterie de 8720mAh. Elle peut ainsi tenir plusieurs jours sans faiblir !

La trottinette électrique iScooter à moins de 230€ !

Voir la trottinette électrique iScooter chez AliExpress

Aujourd’hui chez AliExpress, on a également trouvé plusieurs modèles de trottinettes électrique iScooter disponibles à partir de 220€ au lieu de 279€ avec le code DEALFR10.

Dans cette offre, AliExpress vous propose les modèles i9, i9Pro, i9max et E9D. Ces 4 modèles ont plusieurs points communs comme :

Un écran LED avec l’affichage de la vitesse, du changement de vitesse, du kilométrage, de l’autonomie

Une sonnette

Un grand panneau antidérapant stable et confortable

La certification IP54 pour une résistance à la pluie

Elles sont également toutes pliables et peuvent donc être emportée partout en ne pesant qu’une dizaine de kilogrammes tout en pouvant supporter jusqu’à 120kg.

Aussi, elles sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité et notamment de l’aluminium également utilisé dans le secteur de l’aéronautique.

Du côté des différences, on note la présence d’un moteur 350W avec une vitesse maximale de 30km/h chez les i9 et i9Pro contre un moteur de 500W avec une vitesse maximale de 35km/h pour la i9Max. Aussi l’autonomie de la i9 et la i9Pro est de 25 à 30km, contre 35 à 40km pour la i9Max.

Pour encore plus de produits à prix mini, rendez-vous dès maintenant chez AliExpress pour tout découvrir du Single’s Day !

Voir les offres du Single’s Day AliExpress

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.