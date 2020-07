Skype : une mise à jour apporte une vue en grille jusqu’à 12 personnes et bien plus encore pour rivaliser avec Zoom

Skype vient d’acquérir de nouvelles fonctionnalités pratiques sur toutes les plateformes. Les versions Windows, Mac, Linux et Web de Skype viennent de gagner des options d’arrière-plan et chaque version permet désormais de voir douze personnes dans une grille. Ces fonctionnalités sont disponibles dans la version 8.62 de Skype, qui est dès maintenant disponible.

Sur la version PC, Microsoft permet désormais de télécharger vos propres arrière-plans personnalisés pour les appels vidéo à partir de votre bibliothèque photo ou d’une sélection déjà disponible.

Crédit : Mati Flo / Unsplash

Grâce à la fonction de grille qui permet de beaucoup plus de personnes à la fois, vous n’avez plus besoin de voir une vue précise d’un seul utilisateur pendant un appel vidéo. Au lieu de cela, vous pouvez maintenant voir jusqu’à 12 personnes dans une vue quadrillée (4 x 3) sur votre écran. Cette fonction est également disponible sur Android et iOS.

Ainsi, à partir de Skype 8.62, les utilisateurs pourront voir jusqu’à huit amis sur leur téléphone et jusqu’à neuf sur leur tablette lors d’un appel vidéo. Sous Windows, Mac et Linux, il est désormais possible de voir jusqu’à douze personnes dans la nouvelle vue en grille.

En ce qui concerne la personnalisation de votre arrière-plan, suivez les étapes suivantes :

Lancez un appel, survolez le bouton vidéo ou cliquez sur le menu Plus.

Maintenant, cliquez sur Choisir l’effet d’arrière-plan, et vous devriez voir une option permettant de choisir une image parmi les arrière-plans prédéfinis.

Télécharger Skype 8.62.0.83

Enfin, Microsoft a indiqué qu’il a mis en place une meilleure expérience de synchronisation des messages, ainsi que certaines améliorations générales sur toutes les plateformes. Microsoft a également ajouté la possibilité de flouter votre arrière-plan lors des réunions vidéo lorsque vous utilisez Skype sur l’iPhone et l’iPad.

Bientôt disponible pour tous

La mise à jour est en cours de déploiement et vous parviendront dans les prochains jours. Microsoft s’est longtemps concentré sur Microsoft Teams au lieu de renforcer son outil d’appel vidéo de longue date, Skype. Elle a d’ailleurs déjà mis en place une version gratuite de Teams.

Source : Microsoft