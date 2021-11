Smart TV et barre de son : les meilleures offres pour Noël chez la Fnac

La Fnac prépare Noël et vous propose d’ores et déjà une multitude d’offres sur les Smart TV et les barres de son. Vous pouvez ainsi équiper votre salon à prix mini ! Retrouvez les meilleures offres ci-dessous.

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter de plusieurs réductions sur une large sélection de Smart TV. La LG 43NANO77 43” 4K UHD Smart TV Gris 2021 est par exemple à -23% ! Elle se retrouve ainsi à seulement 499,99€ au lieu de 649,99€, soit sous la barre des 500€.

La Fnac vous propose également d’autres offres. Retrouvez ci-dessous notre sélection :

Les meilleures offres de barres de son chez la Fnac

En plus d’une belle image, c’est important de profiter d’un son de qualité et pour ce faire, rien de mieux qu’une barre de son ! Et bonne nouvelle : la Fnac vous propose de belles réductions sur plusieurs barres de son. Parmi elles, on remarque particulièrement la barre de son Sony HT-SF200 2.1 noir à 149,99€ au lieu de 179,99€, soit 17% de réduction.

Voir la barre de son Sony HT-SF200 à moins de 150€

La Fnac vous propose plein d’autres offres, comme les suivantes :

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.