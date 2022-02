Smart TV : un modèle à moins de 180€ chez AliExpress

Grosse promo chez AliExpress : le site de vente en ligne vous propose une Smart TV Xiaomi à un prix mini ! Pendant 24 heures seulement, vous pouvez en effet vous procurer la Xiaomi Mi TV P1 32″ pour seulement 179€, contre 199€ habituellement.

Pour profiter de cette réduction exceptionnelle, il vous suffit d’utiliser le code promo suivant : SDFR109.

La TV est vendue sur le site d’AliExpress par le Xiaomi Officiel Store. En profitant de cette offre, vous n’avez donc aucune crainte à avoir et vous recevez une TV Xiaomi commandée dans le magasin officiel de la marque (expédition depuis l’UE).

Netflix, Prime Video et l’assistant Google sur votre TV

Avec la Xiaomi Mi TV P1, vous profitez d’un écran de 32″ et du WiFi intégré dans votre téléviseur. Ce dernier propose également un affichage sans bordure pour un visionnage exceptionnel et l’assistant Google intégré.

Grâce à la touche Assistant Google de la télécommande livrée avec, vous pouvez ainsi contrôler votre TV avec votre voix, mais aussi utiliser votre TV comme une enceinte intelligente et poser toutes vos questions à Google. Précisons de plus que la télécommande fonctionne en 360°. Vous n’êtes donc pas obligé de la pointer sur la TV pour qu’elle fonctionne.

La Smart TV Xiaomi Mi TV P1 intègre également Android TV. Vous pouvez donc y télécharger toutes vos applications favorites et profiter de milliers de films et de séries dans votre salon dans les meilleures conditions. Vous pouvez télécharger par exemple Netflix, Prime Video, OCS, etc.

Aussi, on retrouve dans la TV plusieurs gages de qualité comme le décodage Dolby Digital et DTS-HD, deux haut-parleurs stéréo 5W, le Bluetooth 5.0 et les fonctions intégrés Chromecast et Miracast.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.