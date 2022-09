Smartphone Edge 30 Ultra : Motorola met le paquet pour revenir dans la course

Le capteur 200 mégapixels du Motorola Edge 30 Pro ©Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

C’est la ville de Milan que Motorola a choisie pour dévoiler ses nouveaux smartphones Edge, à l’occasion d’une conférence européenne. Un choix qui n’est pas anodin puisque le Neo, le Fusion et l’Ultra mettent l’accent sur le design, mais aussi sur la photo et d’une façon générale sur l’immersion visuelle et sonore offerte par leurs composants.

De gauche à droite, Motorola Edge 30 Neo, Fusion et Ultra ©Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

La charge rapide est également à l’honneur, plus particulièrement sur le Motorola Edge 30 Ultra, le nouveau fleuron de la famille. Après un Motorola Edge 30 Pro très réussi en février dernier, la marque semble bien décidée à revenir sur le devant de la scène.

Motorola Edge 30 Ultra ©Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Motorola Edge 30 Ultra : 200 MP en photo

Joyau de la gamme, avec son boîtier en verre assez fin et léger, à la finition mate, le Edge 30 Ultra arbore un grand écran Full HD+ pOled de 6,7 pouces, incurvé et rafraîchi à 144 Hz pour une fluidité d’image optimale. Compatible Dolby Atmos et équipé de haut-parleurs stéréo, le smartphone se veut également irréprochable en qualité audio.

Motorola Edge 30 Ultra ©Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

La principale innovation de l’Ultra ? Son objectif grand-angle avec stabilisation optique (f/1.9), associé au premier capteur 200 mégapixels du marché, le Samsung Isocell HP1. Grâce à ce capteur de grande taille (1/1.22) et au pixel binning (4×4 en 1) qui permet de porter la taille du photosite à 2,56 microns sur des clichés de 12,5 MP, la photo en basses lumières pourrait passer un nouveau cap, avec des clichés plus clairs et moins bruités. Seul un test approfondi nous permettra de vérifier cette évolution. En plus de cet objectif, le smartphone embarque un ultra grand-angle à 123 degrés avec un mode macro (capteur 50 mégapixels, 4 en 1) et un téléobjectif pour un zoom de type optique 2x (12 mégapixels). En façade un capteur haute résolution de 60 mégapixels (4 en 1) est en charge des selfies.

Motorola Edge 30 Ultra ©Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Processeur et charge rapide de choc

Le Motorola Edge 30 Ultra est propulsé par le dernier processeur de Qualcomm (plus puissant et moins énergivore que son prédécesseur), le Snapdragon 8 + Gen 1, épaulé de 12 Go de mémoire vive, avec 256 Go d’espace de stockage. Sa batterie de 4610 mAh bénéficie d’une charge filaire ultra rapide TurboPower de 125 W, soit la promesse d’un plein en 20 minutes et même d’un demi-plein en seulement 7 min ! On ne trouve pas mieux pour l’instant, sauf chez Xiaomi avec le 11T Pro et son chargeur 120 W. Le mobile est aussi compatible avec la charge sans-fil 50 W.

Motorola Edge 30 Ultra ©Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Le Motorola Edge 30 ultra sera disponible en version noire ou blanche au prix de 899 euros, assorti d’une offre de lancement attrayante. Pour tout achat du 30 septembre au 13 novembre, les 700 premiers acquéreurs bénéficieront d’une ODR de 100 euros et recevront un assistant vocal Google, le Lenovo Smart clock2, d’une valeur de 79 euros.

Motorola Edge 30 Fusion

À peine moins haut de gamme, le Edge 30 Fusion allie un design fin (7.45 mm pour 175g) à un équipement généreux.

Motorola Edge 30 Fusion ©Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Écran pOled 6.5 pouces à 144 Hz, triple module photo (50, 13, 2 MP), puissant processeur Snapdragon 888+ avec 8 Go de RAM, batterie de 4400 mAh et charge rapide 68 W… Le seul bémol de cet appareil, son espace de stockage limité à 128 Go, a priori non extensible. Son prix ? 699 euros avec une ODR de 70 euros et l’assistant vocal offert aux 700 premiers acquéreurs du 30 septembre au 13 novembre.

Motorola Edge 30 Neo

Enfin, le petit dernier de la famille séduit par son rapport équipement-prix raisonnable, associé à un design fin et coloré (quatre coloris, dont du violet et du vert). Équipé d’un écran pOled de 6,3 pouces à 120 Hz, il embarque le processeur Snapdragon 695 (compatible 5G) avec 8 Go de RAM et un double module photo (64 + 13 MP).

Motorola Edge 30 Neo ©Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Sa batterie de 4020 mAh bénéficie aussi de la charge rapide 68 W. Il sera commercialisé en 128 Go au prix de 399 euros avec les conditions de lancement de ses grands frères incluant une ODR de 50 euros.