Snapchat : les utilisateurs pourront bientôt partager du contenu en dehors de l’application

Néanmoins, cela serait sur le point de changer. En effet, Axios a révélé que l’entreprise prévoit de tester une nouvelle fonctionnalité qui permettrait de partager en dehors de l’application certains contenus liés à Snapchat. Ces contenus n’étaient auparavant disponibles que par l’intermédiaire de l’application.

Crédit : Thought Catalog / Unsplash

Avec l’interdiction de TikTok et son potentiel rachat par Microsoft, sa nouvelle solution Business, Instagram Reels et bien d’autres, nous avons presque oublié Snapchat. La plateforme de partage de vidéos a toujours été populaire auprès des jeunes depuis des années.

En 2018, Snapchat a ajouté la possibilité de partager certains types de stories en dehors de l’application par le biais de liens de partage. À cette époque, l’option était limitée aux stories officielles, créées par des célébrités et des personnes influentes, et à Our Stories, qui sont gérées par l’équipe interne de Snapchat.

Snapchat teste aujourd’hui une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de partager des liens directs vers des éléments tels que Snap Originals, des vidéos de sa page Discover et des clips de célébrités. Ces liens peuvent être postés sur d’autres plateformes de médias sociaux ou envoyés dans des messages privés. Pour les consulter, pas besoin de compte Snapchat. En effet, si vous en avez un, l’application Snapchat de votre téléphone s’ouvrira. Dans le cas contraire, une navigation web mobile sera proposée.

Snapchat ne s’arrête pas là au niveau des nouveautés

Axios a également appris que Snapchat changera le nom de la page « Pour vous ». L’application se penchera sur une nouvelle page « Spotlight » qui présentera « du contenu des créateurs de Snap, des stories Snapchat et du contenu premium. Elle pourrait également proposer des vidéos « Discover » et des « Publisher Stories ». Snapchat espère bien reconquérir le cœur des utilisateurs et occuper la place vacante laissée par TikTok.

Source : axios