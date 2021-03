Snapchat travaille sur des lunettes connectées compatibles avec la réalité augmentée

Selon un rapport de The Information, Snap, l’entreprise derrière Snapchat, prévoit de poursuivre sa lancée dans les objets connectés avec une nouvelle paire de lunettes à réalité augmentée et un drone.

La prochaine étape pourrait être une paire de lunettes avec des écrans intégrés. Ceux-ci pourraient prendre en charge les effets de réalité augmentée.

Snapchat Spectacles – Crédit : Snapchat

Le produit « n’est pas destiné au marché des consommateurs, mais s’adresse plutôt aux développeurs et aux créateurs. », selon une personne connaissant bien le projet. Deux personnes ayant une connaissance directe de l’appareil ont également déclaré que la société a relancé un projet de longue date visant à construire un drone.

La première génération de Spectacles, que nous avions pu tester en 2017, n’a pas aussi bien marché que l’espérait l’entreprise. En effet, Snapchat s’est retrouvée avec des centaines de milliers de lunettes en trop. Seules 220 000 unités auraient été vendues.

Snap veut lancer une nouvelle génération de lunettes

Avec sa prochaine paire de lunettes, la société semble vouloir se concentrer sur les développeurs et les créateurs. Ceux-ci sont actuellement responsables de la création des filtres AR SnapChat les plus populaires de l’application. Cela permettra également aux développeurs de concevoir des fonctionnalités pour le produit avant sa sortie publique.

Les Spectacles de nouvelle génération seront capables de superposer des lentilles Snapchat (ou des effets AR) sur l’environnement qui les entoure sans avoir besoin d’utiliser la caméra du smartphone, selon The Information. Les anciennes versions des Spectacles ne pouvaient pas afficher ces effets sur les lunettes elles-mêmes. En effet, celles-ci n’avaient pas d’écran à l’intérieur.

Pour l’instant, Snapchat n’a pas officiellement confirmé ou infirmé l’existence de Spectacles compatibles avec la réalité augmentée. Cependant, d’après The Information, Snapchat s’apprêterait à annoncer officiellement ces nouvelles Spectacles en mai, lors de sa conférence des développeurs.

Une sortie aussi rapide pourrait donner à Snap une longueur d’avance sur d’autres entreprises technologiques importantes qui travaillent sur les lunettes AR, comme Facebook, Apple et même Niantic, le développeur de Pokémon Go. On imagine que comme la première génération, celles-ci pourront être adaptées à la vue.

Source : TheInformation