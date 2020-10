Snyder Cut de Justice League : un remake de la bande-annonce en version pixel-art

Le YouTuber John Stratman, expert en pixel-art, a créé un remake de la bande-annonce du Snyder Cut de Justice League à la mode 16 bits. Les scènes sont très fidèles à celles du trailer original, et la musique Hallelujah a été réarrangée à la sauce jeu vidéo des années 80. Le résultat est une vraie œuvre d’art qui ravira tous les fans de DC.

La Justice League au complet en 16 bits – Crédit : John Stratman

Depuis que Zack Snyder a dévoilé la bande-annonce de son futur Justice League, les créateurs prennent un grand plaisir à la détourner pour en faire des remakes variés. Récemment, un YouTuber a proposé une bande-annonce d’Avengers : Endgame inspirée de celle du Snyder Cut. Un autre internaute a suivi la même idée avec le film Avengers de 2012.

Avec les retards de sorties qui se prolongent, les cinéphiles sont de plus en plus friands de ces détournements de trailer. Après avoir analysé chaque détail de la bande-annonce du Snyder Cut de Justice League, les fans n’ont en outre pas grand-chose à se mettre sous la dent. HBO max n’a d’ailleurs toujours pas dévoilé la date de sortie officielle de cette nouvelle version, qui sera diffusée sous forme de mini-série de quatre épisodes.

Le montage du Snyder cut avance

On sait cependant que Zack Snyder continue d’avancer sur son montage. Ce mois-ci, le réalisateur aurait même tourné quelques nouvelles scènes avec certains acteurs principaux du film tels que Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman) et Ray Fisher (Cyborg).

Le travail sur les effets spéciaux pourrait cependant prendre du temps. On sait que le budget du Snyder Cut s’élève désormais à 70 millions de dollars. On imagine donc que le réalisateur prendra son temps pour livrer un film à la hauteur de l’investissement, et surtout, des attentes élevées des fans déçus par la version de Joss Whedon. En attendant, on découvrira certainement bientôt une nouvelle bande-annonce, qui inspirera peut-être encore d’autres beaux remakes.

Justice League : les différences entre le Snyder Cut et la version originale

