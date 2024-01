Soldes Apple hiver 2024 : les bons plans iPhone, iPad et Apple Watch 

Pendant les soldes d’hiver 2024, une large sélection de produits Apple est à prix cassé. Que vous cherchiez des AirPods ou bien un MacBook, il est possible de bénéficier de jolies réductions. Connaissant les prix des appareils de marque à la pomme, ce type d’événement est un des meilleurs moments pour réaliser ses achats. Voici les offres Apple les plus intéressantes des soldes d’hiver.

Comme souvent les produits Apple sont mis à l’honneur lors de ces soldes d’hiver 2024. Du 10 janvier au 8 février, il est possible de profiter de réductions sur toutes les gammes de la marque à la pomme. iPhone, iPad, AirPods, MacBook et Apple Watch sont actuellement à des prix cassés chez de nombreux revendeurs. Il est même possible de trouver des offres autour du dernier iPhone 15. Dans tous les cas, les soldes sont un moment privilégié pour acheter des produits de la firme de Cupertino.

Dans cet article, nous avons regroupé les meilleures promotions Apple pour les soldes d’hiver 2024. Enfin, nous mettrons fréquemment à jour la liste des appareils soldés au gré des offres disponibles.

Les meilleures offres Apple pour les soldes d’hiver 2024

iPhone 13 (128 Go) à 649 €, au lieu de 800 €

L’iPhone 13 n’est pas le smartphone le plus récent d’Apple, mais il reste un produit de qualité en 2024. De plus, pour les soldes d’hier, son prix vient de passer à 649 € sur Rue du Commerce. En bref, c’est une très bonne affaire. En effet, il est équipé de la puce A15 Bionic qui offre de très bonnes performances. D’autre part, il possède un écran Amoled Retina XDR de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz.

Cependant, la qualité d’affichage reste excellente. Ensuite, le module photo est de très bonne manufacture, mais n’est pas non plus au niveau des versions Pro. Pour finir, sa batterie va aisément assurer une journée d’utilisation. De même, si votre usage n’est pas intensif, vous pouvez aisément tenir 2 jours sans le recharger. Sinon, il est possible de vous tourner vers les iPhone 14 ou 15 qui bénéficient de réductions. Mais ces dernières sont un peu moins intéressantes.

Apple Watch Series 8 (41mm) à 369 €, au lieu de 389 €

Pour les soldes d’hiver, il est actuellement possible de profiter d’une petite promotion sur l’Apple Watch Series 8. En effet, Amazon propose une réduction de 30 euros sur cette montre connectée qui n’a pas grand-chose à envier à la dernière génération. C’est pourquoi nous vous conseillons ce modèle. Dans tous les cas, elle possède un écran Retina de 1,69 pouce avec une luminosité de 1000 nits. Bien évidemment, la fonction Always-On est présente.

Pour le reste, elle dispose d’une certification IP6X et est résistante jusqu’à 50 mètres de profondeur. D’ailleurs, c’est un produit adapté à la pratique de la natation. Pour le reste, elle est bardée de capteurs dont un pour la température, la fréquence cardiaque, etc. Elle fonctionne sous watchOS 9 et la variation se révèle particulièrement fluide. Seul bémol, sa batterie de 308 mAh assure au maximum 48 heures d’autonomie. Pour finir, si vous voulez absolument une montre connectée Apple, c’est un choix solide.

MacBook Air 13″ M2 2022 (256 Go) à 1149 €, au lieu de 1299 €

Si vous cherchez un MacBook pendant ces soldes d’hiver, alors la meilleure affaire du moment est celle sur le MacBook Air M2 de 13 pouces. En effet, il profite de 150 euros de réduction ce qui fait descendre son prix à 1149 euros. Pour le coup le tarif est intéressant à la vue des performances. Sur ce modèle, on retrouve port MagSafe 3 aimanté, ce qui libère un port USB-C pour un total de deux. Ensuite, il dispose de 256 Go de stockage SSD et de 8 Go de mémoire vive. Sinon sa puce M2 (CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs) offre une excellente puissance.

Même si vous êtes adeptes de montage vidéo, vous n’aurez pas de problème avec ce MacBook. Enfin, il est capable d’assurer une bonne journée d’autonomie, voire plus selon l’utilisation. Pour le reste, on apprécie toujours autant sa finesse et sa légèreté qui permettent de facilement le transporter.

