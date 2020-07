Les enceintes Amazon Echo, Echo Dot et Echo Plus à prix cassés

Crédit : Amazon

La gamme d’enceintes connectées d’Amazon profite des soldes qui viennent d’être lancées. Plusieurs boutiques, dont Amazon bien entendu, affichent les enceintes Echo Dot de troisième génération, l’Echo ainsi que l’Echo Plus (deuxième génération) à des prix cassés. Pour rappel, elles intègrent toutes l’assistant vocal Alexa.

Concurrent de Google Assistant, il permet de contrôler ses objets connectés par la voix, mais aussi de lancer sa musique ou encore de se renseigner sur les dernières informations, la météo du jour ou toute autre question qui habituellement demanderait une recherche Internet.

Jusqu’à 60 % de réduction

Disponible en quatre coloris (anthracite, gris chiné, sable ou prune), l’Echo Dot classique de troisième génération est proposée à 24,99 euros au lieu de 59,99 euros. La plus intéressante est certainement l’Echo Dot de troisième génération avec horloge. Habituellement affichée à 69,99 euros, elle est aujourd’hui disponible à 29,99 euros, soit une réduction de près de 60 %.

Plus grande et diffusant un son plus important, l’Echo Plus de seconde génération est aussi soldée : 69,99 euros au lieu de 149,99 euros. L’Echo de troisième génération n’est pas oubliée, avec un prix soldé de 54,99 euros au lieu de 99,99 euros. Elle aussi est proposée en différents coloris (anthracite, gris chiné, bleu gris et sable). Enfin, le réveil connecté Echo Spot est soldé à 89,99 euros au lieu de 129,99 euros. Celui-ci dispose d’un haut-parleur, mais aussi d’un écran tactile permettant d’afficher la météo, la musique en cours et bien évidemment l’heure. Si la remise n’est que d’une trentaine de pourcents, elle n’en reste pas moins intéressante.

