Soldes été 2024 Rue du Commerce : les bons plans à ne surtout pas manquer

Les soldes d’été ont commencé et cette année encore, les offres ne manquent pas. Parmi les enseignes participantes, Rue du Commerce propose des remises immédiates sur une large sélection de produits high-tech : TV, smartphones, tablettes, casques audio, ordinateurs portables, etc. Vous trouverez forcément votre bonheur si vous cherchez à vous équiper d’un nouvel appareil ! Toutefois, les bons plans sont tellement nombreux, qu’il n’est aisé pas de s’y retrouver. Afin de vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné les offres les plus dignes d’intérêt sur Rue du Commerce.

🔥 Le top des offres sur Rue du Commerce pour les soldes d’été 2024

Xiaomi 14 Ultra (512 Go) à 999,99 €

Le Xiaomi 14 Ultra, qui est le smartphone le plus performant de Xiaomi à l’heure actuelle, est proposé à un prix on ne peut plus intéressant pendant les soldes d’été. En effet, on trouve la déclinaison 512 Go à 999,99 €, au lieu de 1 449,90 € chez le e-marchand Rue du Commerce. Ce téléphone est équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 3, ainsi que de 16 Go de RAM. Alors autant vous dire que si vous cherchez de la puissance, vous allez être servi.

Le smartphone profite d’un écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces de diagonale, avec une luminosité hors du commun et un taux de rafraîchissement capable d’osciller entre 1 et 120 Hz. Il dispose par ailleurs d’un module photo très polyvalent composé de quatre capteurs de 50 Mpx conçus en partenariat avec Leica. Enfin et même s’il est loin de faire partie des champions de l’autonomie, cette dernière reste tout à fait correcte. En plus de cela, il peut compter sur une charge filaire à 90 W, et une charge sans-fil à 80 W. Ce qui lui permet de retrouver rapidement des forces.

