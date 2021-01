Soldes Fnac : un PC Gamer Asus avec un sac à -30% + 2 jeux offerts

En ce moment chez la Fnac, profitez d’un pack avec un PC Gaming Asus STRIX-G15-G512LV-AZ301T à -32% avec un sac à dos et 2 jeux PC offerts : Battlefield V et Shadow of the Tomb Raider. Au départ à 1899,99€, le pack est désormais au prix exceptionnel de 1299,99€.

Du 20 janvier au 16 février inclus, profitez des Soldes d’hiver chez la Fnac. Pour l’occasion, l’enseigne vous propose une réduction de -32% sur un pack contenant les produits suivants :

Un PC portable Gamer Asus STRIX-G15-G512LV-AZ301T 15,6 pouces

Un sac à dos de rangement

1 jeu PC Battlefield V

1 jeu PC Shadow of the Tomb Raider

Grâce à la réduction Fnac, le pack passe de 1899,99€ à seulement 1299,99€ !

1 mois d’abonnement XBox Gaming inclus avec le PC Gamer Asus

En achetant le PC Gaming Asus STRIX-G15-G512LV-AZ301T, vous bénéficiez de plus d’un mois d’abonnement XBox Gaming offert !

Doté d’un écran Full HD de 15,6 pouces, le PC Asus STRIX-G15-G512LV-AZ301T est équipé d’un processeur Intel Core i7 avec 16Go de RAM et 512Go de stockage SSD. Conçu pour vous permettre de jouer en ligne dans le plus grand confort, il propose une fréquence de rafraîchissement de 240Hz et un temps de réponse de 3ms avec une luminosité de 300nits.

En ce moment chez la Fnac, il est livré avec le jeu de tir Battlefield V PC et le jeu d’aventure Shadow of the Tomb Raider PC.

Pour profiter de tous ces produits pour seulement 1299,99€, vous devez vous rendre sur le site de la Fnac avant le 17 février.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.