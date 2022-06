Soldes : le Lenovo Legion 5, un PC portable gamer survitaminé, est à 1129 € chez Cdiscount !

Les soldes ont démarré chez Cdiscount. Le PC portable gamer LENOVO Legion 5 15ACH6H, en 15,6 pouces, est proposé à prix cassé. On le retrouve à 1 199,99 € (sans Cdiscount à volonté) et à 1 099,99 € avec Cdiscount à volonté, un abonnement qui ne coûte que 29 € par an.

Un PC portable survitaminé à tout petit prix

À moins de 1200 euros et pour un poids plume de 2,4 kg, ce LENOVO Legion 5 (référence 82JU00ELFR) affiche un rapport qualité-prix presque imbattable. Il profite d’un écran en 1920 x 1080 (Full HD) anti-éblouissement, compatible NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Technology en 165 Hz.

Son processeur est le Ryzen 5 5600H (3,3 GHz, 6 cœurs) épaulé de 16 Go de RAM en DDR4 3200 MHz (2 x 8 Go). Il embarque une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 et une chipset AMD Radeon Graphics. On retrouve un disque SSD NVMe M.2 de 512 Go M.2 2280 PCIe 3.0 x4 – NVM Express (NVMe) et une autonomie annoncée jusqu’à 7 heures. Windows 11 Home est préinstallé.

En connectique, on retrouve quatre ports USB 3.0 (1 PowerShare), deux ports USB 3.2 Type-C (Gen2, 1 PowerDelivery), ainsi qu’un port HDMI 2.1. Il profite du Wi-Fi ax (2×2, Wi-Fi 6) et du Bluetooth 5.1.