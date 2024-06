Soldes PC portables été 2024 : les meilleures offres

Les soldes d’été sont de retour du 26 juin au 23 juillet 2024. Pendant quatre semaines, les enseignes appliquent des remises sur une multitude de produits, dont les PC portables. Que vous cherchiez un PC gaming, ou dédié à un usage bureautique, vous trouverez forcément un modèle qui vous correspond. Nous avons réuni les meilleures offres du moment sur cette page. Vous trouverez aussi bien des PC Windows de marques comme Lenovo, Asus, HP, Acer, ou Samsung, que des ordinateurs Apple dans notre sélection.

🔥 Les meilleures offres PC portables des soldes d’été 2024

MacBook Air 13 – M1 – 8 Go – 256 Go à 814 €

Le MacBook Air 13 profite en ce moment d’une belle remise chez le marchand en ligne Cdiscount, puisque son prix passe à 814 €, au lieu de 1 129 €. Il s’agit du modèle de 2020, équipé de la puce M1, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD. Bien qu’il ne soit pas aussi puissant que les modèles dotés des dernières puces M3, cet ultra portable assure tout de même des bonnes performances dans la majorité des usages. En tant sa qualité de modèle Air, il dispose d’un gabarit compact, pratique à transporter, et affiche un poids plume de 1,29 kg. Il est de surcroît dépourvu de ventilateur, et est en ce sens extrêmement silencieux.

Ce modèle dispose par ailleurs d’un écran IPS de 13,3 pouces de bonne facture, ainsi que de haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, qui assurent une bonne qualité sonore. Les MacBook sont réputés pour leur autonomie, et ce modèle ne déroge pas à la règle avec 15 heures d’autonomie en moyenne. Il dispose pour finir d’une connectique très minimaliste, puisque l’on trouve seulement deux ports USB-C 3.1 Gen 2 qui supportent le Thunderbolt 3.

