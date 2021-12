Sonic 2 : l’histoire calquée sue celle de Batman vs Superman ?

Après un premier opus auréolé de succès, Sonic 2 débarquera prochainement dans les salles obscures. Pour ce retour, l’intrigue se concentrera sur la rivalité entre le célèbre hérisson bleu et Knuckles. Une nouvelle bande-annonce vient d’ailleurs tout juste d’être dévoilée. En y regardant de plus près, on peut y voir de nombreux parallèles avec un autre blockbuster : Batman vs Superman. Comble de l’ironie, Sonic 2 pourrait faire largement mieux que son « modèle » si on en croit les premières images. En effet, le film DC n’a pas été une franche réussite, en raison notamment d’un scénario bien trop alambiqué.

Sonic 2 se la joue Batman – Crédit : Paramount Pictures

Sonic 2 proposerait ainsi une histoire bien plus resserrée et crédible. Parfois, l’élève dépasse le maître, et toutes les preuves semblent être là pour le confirmer.

Sonic 2 peut faire mieux que le film DC

Sonic n’a rien perdu de son entrain légendaire. Mais son ami Tom le met en garde. Ce dernier lui reproche son imprudence inconsidérée en cherchant « à se faire passer pour Batman ». D’autant plus qu’une nouvelle menace semble pointer son nez. L’affreux Robotnik est de retour et ce dernier est prêt à mettre la main sur une nouvelle source de pouvoir ultra-puissante. Knuckles pourrait voir en Sonic une menace et vouloir mettre à mal son parcours. Un peu comme Batman vs Superman.

La comparaison peut paraître alambiquée en substance et pourtant ! On y retrouve cette histoire de justicier devant faire face à un puissant « rival » venu d’un autre monde. Leur conflit est orchestré par Eggman, un peu à la manière d’un Lex Luthor. Et on pourrait encore trouver de nombreux autres points de comparaison. Il va simplement falloir que le légendaire hérisson fasse mieux que les deux supers-héros (artistiquement parlant comme en termes de résultats au box office d’ailleurs).

Tout cela donne en tout cas l’eau à la bouche. Sonic 2 promet de belles sensations en perspective et il nous tarde déjà de découvrir le résultat final.

Source : Screenrant