Sonic 2 : un nouveau spot de haute-volée pour le Super Bowl 2022

Qui dit Super Bowl dit sortie de nouvelles bandes annonces exclusives. Alors que le grand match n’aura lieu que lundi, Sonic 2 vient de dévoiler son nouveau spot publicitaire pour l’occasion. Fort du succès phénoménal du premier opus, le hérisson fait son grand retour dans un nouvel opus encore plus spectaculaire. Grâce à ses 300 millions de dollars de recettes, la franchise espère réitérer l’exploit avec cette nouvelle aventure. Pas étonnant donc que la production ait dévoilé une bande-annonce surprise pour faire monter l’excitation des fans.

Sonic 2 : la bataille sera rude ! – Crédit : Paramount Pictures

Ben Schwartz prêtera à nouveau sa voix à Sonic. Et on retrouvera évidemment l’impayable Jim Carrey dans la peau du terrible Dr Robotnik. Sans oublier bien sûr Knuckles et Tails.

Sonic 2 continue de se dévoiler au public

Ce nouveau spot débute par un clin d’œil au Super Bowl. On retrouve nos protagonistes sous les projecteurs d’un large terrain de jeu avant que les choses sérieuses ne débutent. En effet, cette bande-annonce dévoile l’affrontement tant attendu entre Sonic et Knuckles. Course poursuite sur un piste enneigée, bataille dans les airs au dessus d’un avion : le tout promet déjà d’être spectaculaire à souhait. Sans oublier la drôlerie légendaire du vilain Robotnik et sa moustache géante.

Ce nouvel opus promet aussi de belles exclusivités. Le casting sera également complété par les nouveaux venus Adam Pally, Lee Majdoub et Shemar Moore. La sortie est prévue en avril prochain. Mais la concurrence sera rude et les scores pourraient être en dessous des attentes. Même si rien n’est encore joué, il y a fort à parier que Sonic 2 n’atteindra pas les chiffres mirobolants de 2020.

La bande-annonce sera diffusée lors du Super Bowl. Les fans pourront aussi découvrir des apercus exclusifs de The Batman ou du prochain Jurassic Park. Les annonceurs ont encore dépensé des sommes folles pour se faire voir auprès du plus grand nombre.

Source : Screenrant