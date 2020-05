Sonic the Hedgehog 2 annoncé pour 2020 : une suite du film ou un nouveau jeu ?

Avec 306,8 millions de dollars au box-office, Sonic a été un véritable succès commercial. Une surprise pour le film de Jeff Fowler dont le premier design du hérisson fût très critiqué sur la toile. Sorti le 9 février 2020 en France, Sonic aurait droit à sa suite officialisée pour cette même année.

Crédit : Paramount

Tails au rendez-vous ?

Un tweet publiée sur le compte Twitter de Sonic the Hedgehog est à l’origine de cette information. Un post dans lequel apparaissent Sonic et Tails avec la mention « 2…020 ». S’agit-il de l’année de sortie d’une possible suite ou celle d’un début de production ? Un tel projet étonne peu puisque la Paramount attend la fin de la pandémie pour l’annoncer selon un analyste cité par USA Today. Le spécialiste explique « Sonic The Hedgehog ne fait que commencer. Une suite est imminente pour la Paramount, qui a désespérément besoin de nouvelles franchise. Je m’attends à une annonce quand le monde redeviendra comme avant ». Avec le début du déconfinement, le timing semble tomber à pic.

Sonic the Hedgehog 2…020 pic.twitter.com/1LgOqH542s — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) May 6, 2020

Tails, qui figure dans cette publication, devrait être au rendez-vous. Le personnage apparaît après la scène post-générique du film Sonic, à la recherche du hérisson bleu. Jeff Fowler a expliqué en interview vouloir intégrer plus de personnages de la franchise. Les spectateurs ont également pu apercevoir les échidnés, race à laquelle appartient Knuckles, dans l’introduction du film Sonic.

Un projet tout autre pour Sonic ?

Crédit : SEGA

La publication reste mystérieuse et il pourrait aussi bien s’agir d’un nouveau jeu Sonic, malgré la mention « Sonic 2 ». SEGA devait être présent lors du SXSW 2020, malheureusement annulé pour cause de pandémie. Le studio avait alors annoncé présenter ses nouveautés dans les prochaines semaines. Beaucoup de réponses au tweet évoquent, plutôt qu’un film, la présentation de Sonic Mania 2. Une suite attendue après un jeu réussi, mixant avec brio ambiance rétro et gameplay moderne.