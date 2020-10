Sony change le design du PlayStation Store et ouvre les précommandes pour les jeux PS5

Les images du nouveau design de la boutique PlayStation ont été partagées sur Reddit et montrent un design épuré aux tons plus clairs que l’ancienne version.

Nouveau PlayStation Store – Crédit : hybroid / Reddit

Sony a confirmé la semaine dernière que le nouveau PlayStation Store sera directement intégré à l’interface de la PS5, ce qui permettra un accès instantané aux pages des jeux vidéo en vente. En comparaison, la PS4 utilisait une application séparée pour le magasin, ce qui entraînait des temps de chargement.

Récemment, on apprenait que le ventilateur de la PS5 continuerait d’être optimisé grâce à des mises à jour, et pourrait fonctionner différemment suivant le jeu utilisé. Une mise à jour de la PS4 avait également introduit une fonctionnalité destinée à la PS5 qui autorise Sony à écouter les conversations des joueurs, mais Sony a depuis clarifié qu’elle n’écoutera pas vos conversations privées en continu.

Nouveau design du magasin et quelques fonctionnalités absentes

En plus d’une nouvelle présentation, le nouveau magasin supprime la possibilité d’acheter des jeux et DLC sur PS3, PSP et Vita, ainsi que les applications, les thèmes et les avatars de la PS4. Cependant, tous ces contenus pourront toujours être achetés depuis le PlayStation Store sur les consoles. La fonction qui permettait de créer une liste de souhaits a également été supprimée.

Au moment du lancement, le magasin perdra d’autres fonctionnalités qui étaient présentes sur l’ancienne version, notamment la possibilité de filtrer les jeux, ainsi que des informations sur la taille des jeux. Certaines pages de jeux ont également été publiées sans captures d’écran ni vidéos. Il n’y a pas non plus de distinction claire entre les jeux complets et les DLC. Le nouveau magasin PlayStation devrait être disponible pour tous dès la semaine prochaine, et vous pourrez y précommander des jeux PS5.

Crédit : Reddit