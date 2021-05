Sony dévoile le futur du Spider-Verse et des films croisés avec le MCU

Sanford Panitch, le directeur exécutif de Sony, vient de donner l’eau à la bouche aux fans du monde entier. C’est désormais officiel : un accord serait d’ores et déjà mis en place pour connecter le MCU au SPUMC. Réfléchi de longue date, cet accord permettrait au Spider-Verse de s’étoffer plus largement en permettant à l’homme araignée de s’offrir de nombreuses apparitions chez Sony. Et visiblement, Panitch semble prêt à tout révéler dès que Spider-Man : No Way Home sortira en salles.

Le Spider-Verse n’a pas fini de nous étonner ! – Crédit : Marvel Studios

Grâce à l’accord lié entre Marvel et Sony quant à l’exploitation de leurs héros, nous pourrions ainsi assister à de nouveaux projets d’envergure dans les prochaines années. De nombreux spin-off et crossovers seraient ainsi planifiés pour connecter plus largement les deux univers entre eux.

Un futur alléchant

« Ce serait excitant que Spider-Man et Venom se rencontrent, non ? Il y a en fait un plan derrière tout cela. Les gens ont parfaitement compris ce que nous souhaitons faire dans le futur. Et lorsque No Way Home sera enfin lancé, nous pourrons nous exprimer plus largement sur le sujet » annonce ainsi Panitch à Variety.

Même si tout n’est pas encore officialisé, on comprend désormais que No Way Home permettra de présenter le Spider-Man campé par Tom Holland au Multiverse. Dans sa construction actuelle, le Spider-Verse existe dans une chronologie alternative. Peter Parker finira donc par croiser une myriade d’autres personnages. Cette idée est d’ailleurs tirée des bandes-dessinées source. En effet, l’homme-araignée se retrouve souvent dans de nombreuses histoires « multiverselles ».

Avec ces nouvelles, il semble également acquis que le projet autour de Kraven Le Chasseur sera la pierre angulaire de ce croisement des univers. Spider-Man y jouera un rôle prépondérant et pourrait ainsi se retrouver embarqué dans de nombreuses intrigues parallèles. On imagine déjà tout ce que cela pourrait nous réserver, les possibilités étant infinies !

Autant dire que l’on attend avec impatience la sortie de No Way Home pour que Sony nous révèle tout de ses projets secrets ! Tout cela semble préfigurer le début d’une nouvelle ère pour le MCU et son cousin proche, le SPUMC !

Source : Screenrant