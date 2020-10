Sony dévoile le Spatial Reality Display, un écran 4K avec de la 3D sans lunettes

Le Spatial Reality Display de Sony est un écran professionnel conçu spécialement pour regarder des objets en 3D sur un bureau sans casque, sans lunettes, et il arrive dès le mois prochain.

Sony Spatial Reality Display – Crédit : Sony

Le Spatial Reality Display de Sony (ou SR Display) utilise une technologie de suivi oculaire pour rendre des objets en 3D réalistes, sans qu’il soit nécessaire de porter des lunettes 3D ou de mettre un casque VR. Cet écran va permettre à certains artistes de prévisualiser facilement leur travail. Déjà en 2014, une entreprise voulait se passer de lunettes 3D grâce à un vidéo projecteur 3D portable.

L’écran sera commercialisé à 5 000 dollars (4272 euros), ce qui en fait un écran destiné pour les professionnels, et non pour les consommateurs. Mais peut-être qu’une prochaine version sera plus abordable.

Le Spatial Reality Display ne peut pas fonctionner seul

Le Spatial Reality Display est composé d’un écran LCD 4K de 15,6 pouces, d’un capteur de vision haute vitesse qui suit les mouvements de l’œil, ainsi que votre position lorsque vous marchez autour de l’écran. Il est aussi équipé d’une lentille micro-optique qui est posée sur l’écran LCD. Celle-ci divise l’écran pour l’œil gauche et l’œil droit afin de créer une image stéréoscopique.

Pour fonctionner, l’appareil nécessite un PC puissant, doté au moins d’un processeur Intel Core i7 9700K et d’un GPU RTX 2070 Super de NVIDIA. Le PC sert à traiter son algorithme complexe de rendu en temps réel. L’écran doit en effet produire en permanence deux images 2K distinctes qui correspondent au mouvement de votre œil.

Sony a partagé une vidéo du produit, que vous pouvez retrouver ci-dessus. L’entreprise présente cette technologie et son impact sur les cinéastes et les créateurs. Le prochain film Ghostbusters, Ghostbusters Afterlife devrait utiliser cet écran pour le développement des effets de synthèse. Volkswagen devrait aussi utiliser l’écran durant le processus de conception de ses futures voitures.

