Sony : le design des nouveaux écouteurs sans fil WF-1000XM4 a fuité

D’après les images, on remarque que les écouteurs WF-1000XM4 auront un schéma de couleurs similaire à leurs prédécesseurs. Cependant, ils abandonneront le design plat pour une forme extérieure arrondie.

Sony WF-1000XM4 design – Crédit : The Walkman Blog

Ce n’est pas la première fois que nous avons un aperçu du design des futurs écouteurs de Sony, puisque déjà en février, une image floue des True Wireless était apparue sur la Toile. Alors qu’on pensait qu’il pouvait s’agir de fausses images, ce design vient d’être confirmé par les nouvelles images de The Walkman Blog.

Concernant le boîtier de charge des nouveaux écouteurs de Sony, celui-ci sera probablement compatible avec la recharge sans fil, comme c’est le cas chez la plupart de ses concurrents.

Quelles caractéristiques pour les WF-1000XM4 ?

Selon les fuites précédentes, les WF-1000XM4 prendront en charge le Bluetooth 5.2 et offriront jusqu’à 6 heures d’autonomie avec une seule charge. Les écouteurs devraient également prendre en charge la réduction de bruit active. On s’attend également à la prise en charge du codec LDAC, qui permet la transmission sans fil d’un son haute résolution avec un débit maximal de 990 kbps. Cela les rendrait compatibles avec les nouveaux Sony Xperia 1 III et 5 III, deux smartphones haut de gamme très prometteurs.

Mais parmi les autres améliorations, on peut noter que ces écouteurs se rechargent plus rapidement que leurs prédécesseurs, puisque la sortie de charge de l’étui est apparemment évaluée à 5V = 140mA, contre 5V = 120 mAh sur les WF-1000XM3. Par conséquent, The Walkman Blog pense qu’il sera possible de disposer de 120 minutes d’autonomie pour seulement 10 minutes de charge.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand les écouteurs de Sony seront dévoilés, mais il se pourrait que Sony organise une conférence au début du mois de juin. Si vous souhaitez acquérir une nouvelle paire de True Wireless, mais que vous ne savez pas quel modèle choisir, vous pouvez aller consulter notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil de 2021.

Source : The Walkman Blog