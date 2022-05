Sony LinkBuds S : fuite du prix et de la fiche technique des prochains écouteurs true wireless

Alors que Sony a teasé le prochain évènement « #NeverOff » qui présentera un nouveau produit audio, les écouteurs LinkBuds S se dévoilent au travers d’une fuite. Les écouteurs true wireless milieu de gamme de Sony vont compléter les LinkBuds que nous avons eu l’occasion de tester. Mais alors, les LinkBuds S seront-ils en mesure de rattraper les erreurs des LinkBuds originaux avec leurs basses et aigus limités et leur autonomie moyenne ? En tout cas, ils semblent avoir repris un design plus traditionnel par rapport aux écouteurs perforés.

Rendu des Sony LinkBuds S en beige – Crédit : WinFuture

Le média allemand WinFuture a partagé plus de détails sur le prix et la fiche technique des Sony LinkBuds S. Selon la fuite, les écouteurs true wireless seront commercialisés prochainement au prix de 199 €. C’est le prix de lancement des LinkBuds. Ils seront déclinés en trois couleurs : noir, blanc et beige.

Les Sony LinkBuds S promettent d’être les écouteurs ANC les plus légers et petits

La grosse nouveauté par rapport aux LinkBuds originaux serait l’ajout de l’ANC, la réduction de bruit active. Sony aurait prévu de commercialiser les LinkBuds S comme étant les plus petits et plus légers écouteurs à prendre en charge la réduction de bruit active et la norme Hi-Res Audio. Chaque écouteur pèserait 4,8 grammes, soit 0,7 gramme de plus que le modèle précédent.

Au niveau de la batterie, les LinkBuds S devraient proposer jusqu’à 20 heures d’autonomie. Il s’agit probablement de l’autonomie totale avec le boîtier de charge. En effet, les LinkBuds actuels peuvent tenir environ 17 heures avec leur boîtier. Par conséquent, les LinkBuds S auraient une autonomie de 6 heures entre deux charges. Ils seraient aussi certifiés IPX4 pour résister aux éclaboussures d’eau et à la transpiration.

De plus, les Sony LinkBuds S seraient équipés d’un diaphragme de 12 mm en anneau. Ils prendraient aussi en charge le Bluetooth 5.2. Les fonctionnalités Adaptive Sound Control pour modifier automatiquement les réglages audios en fonction des mouvements de l’utilisateur et Speak-to-Chat pour parler à quelqu’un en portant les écouteurs seraient également disponibles. Après l’annonce du casque Sony Wh-1000XM5, le successeur du meilleur casque ANC, qui sera disponible d’ici quelques jours, les LinkBuds S pourraient bien être l’annonce phare du prochain évènement.

