Sony offre $50,000 pour toute faille critique découverte sur la PS4

Le programme, longtemps réservé à une poignée de chercheurs en cybersécurité, est désormais accessible à tous. Sony s’est associé à HackerOne, l’une des plateformes de chasse aux bugs les plus importantes et les plus faibles, pour permettre à toute personne de toucher la prime.

La récompense est spécifiquement limitée au système d’exploitation, aux accessoires de la PlayStation 4 ainsi qu’au PlayStation Network. Ce dernier couvre des services tels que le magasin en ligne, les réseaux sociaux ainsi que les portefeuilles des joueurs.

La prime la plus élevée est réservée aux bugs critiques de la PS4 et s’élèvera à $50,000. Les bugs mineurs, quant à eux, ne seront indemnisés qu’à hauteur de $100 pour le PlayStation Network, et $500 pour la PS4.

Sony est la dernière des trois principales sociétés de jeux vidéo à lancer un programme officiel de chasse aux bugs. En effet, Nintendo avait été la première à lancer le sien en 2016, également en partenariat avec HackerOne, suivi de Microsoft pour sa console Xbox en Janvier 2020.

Bien qu’ayant lancé son programme en dernier, Sony propose de loin la meilleure récompense, plus de deux fois les $20,000 proposées par Nintendo et Xbox.

La sécurité comme priorité

Alors que la PS5 arrive en fin d’année, Sony montre que la sécurité de sa PS4 reste pour le moment une de ses priorités. Les programmes de chasse aux bugs sont courants pour renforcer la sécurité des produits technologiques.

Je suis heureux d’annoncer aujourd’hui que nous avons lancé un programme public de primes de bugs pour la PlayStation, car la sécurité de nos produits est une partie fondamentale de la création d’expériences étonnantes pour notre communauté. Nous pensons que grâce à des partenariats étroits avec la communauté de recherche sur la sécurité, nous pouvons offrir un lieu de jeu plus sûr. Geoff Norton, Blog Playstation

