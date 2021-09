Sony optimise sa PS5, la première monteuse de Star Wars déteste les suites de Disney, Daniel Craig rêve de rôles forts pour les femmes, c’est le récap’

La dernière mise à jour de la PS5 fait tourner les jeux plus rapidement, la chef monteuse de la trilogie originale de la Guerre des étoiles affirme que Disney « n’a rien compris à la magie de Star Wars », Daniel Craig souhaite un personnage féminin aussi fort que James Bond plutôt qu’un James Bond interprété par une femme, c’est le récap’ du jour.

La dernière mise à jour de la PS5 améliore les performances en jeu

La dernière mise à jour du firmware de la PS5 améliore les performances des jeux sur les deux versions de la console next-gen. Ce constat a été réalisé par Digital Foundry qui a publié une vidéo dans laquelle les cinématiques de Devil May Cry 5 Special Edition et le mode photo de Control Ultimate Edition sont comparés entre l’ancien firmware et le nouveau. Le fondateur de Digital Foundry, Richard Leadbetter a confirmé que les jeux testés tournent entre 1 et 3 % plus rapidement. Bien entendu, ce sont des changements très mineurs mais cela confirme que Sony optimise progressivement la PlayStation 5 afin qu’elle tire le meilleur parti possible de ses composants.

Lire > PS5 : sa dernière mise à jour fait tourner les jeux plus rapidement

PS5 et la manette DualSense – Crédit : Hello I’m Nik / Unsplash

Star Wars : la monteuse de la trilogie originale déteste les suites de Disney

Attention, des spoilers sont à venir sur certains épisodes de Star Wars

Marcia Lucas, qui a travaillé comme monteuse sur les trois premiers films Star Wars sortis entre 1977 et 1983, s’est exprimée de façon très virulente quant aux suites de Disney. La monteuse estime que Disney « n’a rien compris à la magie de Star Wars » et s’insurge notamment de la fin du premier film avec la mort de Han Solo. Marcia Lucas rejette également l’arc de Rey et semble être contre ce nouveau personnage principal, créé selon elle uniquement « pour satisfaire un public féminin ». Marcia Lucas a conclu son interview en suggérant à Kathleen Kennedy de lui passer un coup de fil.

Lire > « Ils n’ont rien compris à la magie de Star Wars », la monteuse de la première trilogie s’en prend à Disney

Le personnage de Rey (joué par Daisy Ridley) dans Le Réveil de la Force – Crédits : Lucasfilm/Disney

Daniel Craig souhaite un personnage féminin aussi fort que James Bond

Alors que Daniel Craig tire sa révérence dans Mourir peut attendre 15 ans après Casino Royale, l’acteur a partagé sa réflexion quant au prochain interprète de 007. Selon lui une femme ne doit pas incarner l’agent secret, il estime au contraire que des rôles aussi forts doivent être imaginés pour les actrices. Daniel Craig souhaiterait également que les personnes de couleurs aient droit à une meilleure exposition. Cette déclaration intervient après l’immense polémique suite à l’annonce de Lashana Lynch en tant que 007.

Lire > Daniel Craig pense qu’une femme ne doit pas incarner James Bond