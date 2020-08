Sony Pictures prépare un film sur Spider-Woman réalisé par Olivia Wilde

Sony aurait un autre projet de film centré sur une héroïne féminine dans ses cartons. Selon le site Deadline, ce nouveau long-métrage se déroulera dans le Spider-Verse et sera plus précisément consacré à l’héroïne Spider-Woman. Et le studio a bien sûr choisi une femme pour le réaliser.

Crédit : Marvel Comics

C’est en effet l’ancienne actrice de Dr House et de Tron : L’Héritage Olivia Wilde qui sera derrière la caméra. La jeune New-Yorkaise a fait ses débuts en tant que réalisatrice en 2019 avec la comédie Booksmart, qui remporta un vrai succès critique et plusieurs récompenses. Elle réalisera également prochainement le thriller psychologique Worry Darling, qui sortira en salles en 2021.

Qui sera la Spider-Woman du film ?

Olivia Wilde co-écrira le script avec Katie Silberman (Set it up, Booksmart). Deadline ne précise pour l’instant pas davantage de détails sur ce nouveau projet Sony. On ignore notamment quelle sera l’identité de la Spider-Woman de ce film. Dans les comics comme à l’écran, cette super-héroïne a été tantôt incarnée par Gwen Stacy, Mary Jane Watson ou encore Jessica Drew. Cette dernière, encore jamais apparue sur le grand écran, est le premier personnage à avoir enfilé le costume de Spider-Woman. Créée en 1977, Jessica Drew était à l’origine une agente d’HYDRA, à qui on a donné des super-pouvoirs afin qu’elle tue Nick Fury. Elle rejoindra plus tard l’équipe des Avengers.

Ce projet Spider-Woman ne sera pas le seul film dédié à un personnage féminin dans le Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Deadline confirme en effet que Sony Pictures a bien lancé le développement d’un film sur Madame Webb, qui sera réalisé par S. J. Clarkson. Spider-Gwen aura quant à elle bientôt droit à son spin-off solo, mais en version animé. Du côté de chez Marvel, après Black Widow, ce sera au tour de Captain Marvel 2 de mettre une super-héroïne à l’honneur. Pour l’instant, aucun de ces nouveaux projets n’a de date de sortie officielle.

