Sony PlayStation : que sait-on des adaptations en films et séries à venir ?

Sony compte bien adapter ses franchises vidéoludiques cultes – Crédit : Sony/Naughty Dog

Sony connaît un immense succès grâce à sa PlayStation 5, commercialisée en novembre dernier et passée entre nos mains expertes. Mais si la machine domine le marché, ce n’est pas un hasard. Sony peut compter sur des franchises inédites, parmi lesquelles God of War, et une suite attendue sur PlayStation 5, Days Gone, Bloodborne, Ghost of Tsushima ou encore Uncharted. Et en bon conglomérat, Sony se doit de diversifier ses activités et s’intéresser désormais au grand, comme au petit écran, pour ses jeux vidéo (la société est déjà un acteur majeur du Septième art). Alors que le long-métrage Uncharted est en production, l’entreprise a d’autres adaptations cinématographique de ses franchises cultes dans les cartons.

Sony veut réaliser de bonnes adaptations cinématographiques de ses franchises

Les adaptations vidéoludiques de jeux vidéo n’ont jamais été très populaires, à de rares exceptions (Silent Hill, pour n’en citer qu’une). Beaucoup se sont totalement plantées, à l’image du film Super Mario Bros., la franchise Resident Evil, Mortal Kombat ou Monster Hunter. Mais depuis peu, les studios de jeux vidéo semblent de nouveau faire confiance à Hollywood. Sonic a été un véritable succès commercial, avec une suite en préparation, tandis que Miyamoto, papa de Mario, est consultant sur un film d’animation par les créateurs de Moi, moche et méchant.

Et Sony n’échappe pas à la mode puisqu’un long-métrage Uncharted est en production avec Tom Holland (aka Peter Parker/Spider-Man dans le MCU) et que HBO accouchera bientôt d’une adaptation télévisée de The Last of Us. Le constructeur de la PlayStation prévoit pas moins de sept séries et trois films. Mais, mauvaise nouvelle (ou pas, cela dépend du point de vue), ces productions seront uniquement disponible sur One Sony, plate-forme de SVOD comme Netflix, Disney+, etc. Cela veut donc dire un abonnement supplémentaire ! Bien évidemment, on imagine que les dirigeants de Sony attendront de voir comment est reçu, du moins commercialement, Uncharted avant de définitivement se lancer dans l’aventure.

Enfin de bonnes adaptations cinématographiques de nos jeux préférés ?

Resident Evil s’offre un second souffle – Crédit : Capcom

N’oublions pas de citer le reboot de Resident Evil, dont les photos fuitées laissent espérer une adaptation fidèle – de quoi faire oublier les films de Paul W.S. Anderson. Sans oublier la série annoncée sur Netflix. Et en parlant de Netflix, Castlevania a déjà trois saisons sur la plateforme de SVOD avec un énorme succès critique.

Les adaptations ratées de jeux vidéo seront-elles de l’histoire ancienne ? Croisons les doigts !

Source : Wegotthiscovered