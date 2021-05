Sony prévoit 10 adaptations de jeux en films et séries, mais God of War n’en fait pas partie

Sony Pictures et PlayStation Productions ont bel et bien prévu 10 adaptations de jeux en films et séries. Néanmoins, contrairement à ce que les joueurs s’attendaient, le fameux God of War n’aura pas droit à son adaptation.

Les adaptations cinématographiques des jeux vidéo ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, mais elles réservent parfois d’agréables surprises. Parmi les plus récents, Sonic the Hedgehog a battu des records en dépassant Détective Pikachu qui était déjà considéré comme un très bon film. D’ailleurs, une suite est déjà en préparation chez Paramount Pictures.

God of War (2018) – Crédit : Sony

Du côté de Sony Pictures et de PlayStation Productions, le rythme s’accélère également. Le film Uncharted avec Tom Holland qui a peur d’avoir raté son interprétation de Nathan Drake est attendu pour février 2022 et les fans ont déjà grand espoir. Il ne faut pas non plus oublier la série HBO de The Last of Us dont le casting est notamment composé d’une ancienne star de Game of Thrones. Nous ne connaissons cependant pas encore sa date de sortie.

God of War ne sera « pas de sitôt » adapté en film ou série

Sony Pictures et PlayStation Productions sont en train de travailler sur 10 adaptations de jeux en films et séries. De nombreuses rumeurs selon lesquelles un film ou une série de God of War sont à prévoir circulent depuis déjà quelque temps sur la toile. En effet, l’excellent God of War de 2018 met en scène une relation père-fils très complexe avec la violence de Kratos et les actes qu’il a commis d’un côté et l’innocence de son fils Atreus d’un autre côté. D’ailleurs, le jeu a déjà été décliné en BD pour apprendre l’alphabet avec les aventures de Kratos et son fils Atreus.

L’histoire du jeu a donné une telle profondeur aux personnages qu’on s’imagine facilement la retrouver dans un film ou, encore mieux, une série. Néanmoins, ce ne sera malheureusement pas le cas, du moins pour le moment. Un porte-parole de Sony a effectivement confié à The New York Times qu’une adaptation de God of War n’est pas prévue, « du moins pas de sitôt ». Nous ne perdons donc pas complètement espoir, mais une telle adaptation reste encore fortement improbable.

En tout cas, une chose est sûre. Sony a officiellement annoncé God of War Ragnarok sur PlayStation 5. L’exclusivité PlayStation devrait aussi sortir sur PlayStation 4 en plus de la next-gen.

Source : Ubergizmo