Sony promet que la PlayStation 5 sortira à la date prévue malgré le coronavirus

La pandémie de coronavirus Covid-19 qui touche le monde entier et reporte la sortie de nombreux matériel high-tech n’aura pas de répercussion sur l’arrivée en boutiques de la PlayStation 5, promet Sony.

Crédits : PlayStation

Prévue pour la période des fêtes 2020, probablement juste avant Thanksgiving aux États-Unis, Sony l’assure, la date de sortie de PlayStation 5 ne souffrira pas de la pandémie Covid-19 qui pourtant fait beaucoup de mal aux fabricants de matériel high-tech.

Sony, confiant, garde le cap pour sa PS5

S’il est difficile d’avoir une vision à long ou même à moyen terme en période d’épidémie, Sony reste plus que confiant au sujet de sa future console, la PlayStation 5. Sa mise en vente mondiale prévue au moment des fêtes de fin d’année ne sera pas reportée. La pandémie n’a « aucun impact notable » a assuré un porte-parole de Sony à l’agence de presse américaine Bloomberg lors d’une interview sur les prévisions financières du géant japonais.

Ce discours est très différent de celui que tenait Microsoft il y a encore 2 jours, n’excluant pas un report de la sortie de la Xbox Series X se montrant prudent au regard de la situation économique en Europe et aux États-Unis. La Chine ayant réussi à maintenir le virus sous contrôle, l’ensemble des chaînes de production des deux consoles sont ou seront rapidement de nouveau opérationnelles.

La différence de traitement entre les 2 entreprises ne vient donc pas d’une question de capacité de production, mais bien de la vision que chacune a de l’économie et par effet de rebond de l’engouement que provoquera ou non la sortie de leurs produits. Apple suit ainsi un schéma similaire à Microsoft en envisageant un possible report de la sortie de l’iPhone 12, craignant que l’inquiétude des consommateurs autour de la pandémie ou d’une crise économique ne vienne entacher la sortie de son premier smartphone 5G.

Source : Bloomberg