Sony rejoindra le marché des drones au printemps 2021 avec AirPeak

L’annonce de Sony Airpeak a été faite sur le site web japonais de Sony, où ma marque a déclaré que son approche pour fabriquer les meilleurs drones de caméra sera basée sur « la technologie 3R – réalité, temps réel et contrôle à distance. ».

Sony AirPeak – Crédit : Sony / YouTube

La récente prolifération des drones a largement contribué à la diffusion d’images inédites, à l’efficacité des flux commerciaux ainsi qu’aux économies d’énergie dans le secteur industriel. Récemment, nous avons pu voir le DJI Mini 2, un drone compact qui propose la 4K, une meilleure portée et d’autres nouveautés.

Nous avons aussi pu voir Google Wing, qui s’est montré particulièrement utile pendant la pandémie de COVID-19 en proposant des livraisons commerciales par drones. D’autres marques comme Amazon ont même révolutionné la sécurité à domicile avec la nouvelle caméra connectée Ring, qui est un drone surveillant votre maison.

AirPeak devra tenir tête à DJI

Sony a choisi la marque « Airpeak » pour refléter son aspiration à contribuer à l’évolution de ce domaine. Il sera très difficile pour Sony de se faire une place dans ce secteur, qui est dominé par les drones DJI. La marque japonaise devra alors apporter quelque chose de nouveau pour se démarquer de la concurrence.

Sur le site web officiel de Sony, on peut lire sur la page dédiée à AirPeak le slogan « Élever la créativité« . Celui-ci est complété par une courte description : « En combinant notre expertise technologique en matière d’imagerie et de détection avec la robotique IA, nous ouvrons le ciel à un terrain de jeu créatif infini – un terrain de jeu d’une liberté sans précédent. Laissez-nous vous emmener vers une expérience créative jamais atteinte en s’affranchissant de toutes les contraintes et les barrières. ».

Les futurs drones de AirPeak pourraient alors être destinés aux créatifs, en proposant des performances encore jamais vues. On peut évidemment s’attendre à un prix premium. La plus grande partie des consommateurs devrait alors toujours se tourner vers les drones DJI pour une utilisation personnelle. Sony partagera davantage d’informations sur le projet l’année prochaine.

Source : Sony