Sony repousse Spider-Man, Marvel doit changer les dates de sortie de Doctor Stange et Thor

À cause de la pandémie de Covid-19 et des nombreux confinements qu’elle a engendrés, Sony a pris du retard pour les prochains films de la franchise Spider-Man, un délai qui force Marvel à repousser Dr Strange et Thor.

Crédits : Sony / Marvel

Sony compte énormément sur le succès des suites de ses 2 saga Spiderman à succès : le second volet du très réussi film d’animation Spider-Man into the Spider-Verse et le 3e épisode de la trilogie Spider-Man : Homecoming, dont Tom Holland avait annoncé le début de tournage le mois dernier. Hors de question de risquer de les bâcler.

La pandémie de Covid-19 malmène le cinéma

Le report de Spider-Man a de lourdes conséquences pour Sony, mais également pour Marvel et bien sûr pour tous les fans. Ce ne sont pas seulement 2 films qui se voient repoussés, mais 5, Venom : Let there be Carnage étant le dernier concerné. Une petite consolation tout de même pour les fans de Tom Holland, le film Uncharted se voit avancé au 16 juillet 2021, la date prévue à l’origine pour la suite de Spider-Man : Far from Home.

Au niveau des dates, chez Sony, cela donne la suite de Spider-Man into the Spider-Verse maintenant prévue pour le 7 octobre 2022 alors qu’elle devait sortir le 8 avril de la même année. Le prochain Spider-Man avec Tom Holland est repoussé au 5 novembre 2021 alors qu’il devait arriver en salles le 16 juillet de la même année. Enfin, Venom : Let There Be Carnage, dont Tom Hardy a dévoilé le logo il y a 3 jours, sortira finalement le 25 juin 2021 et non en octobre prochain.

Ce report n’est pas sans conséquence pour Marvel qui est partenaire de Sony pour la saga interprétée par Tom Holland, son personnage étant très impliqué dans les évènements du Marvel Cinematic Universe. Il combat d’ailleurs le coronavirus avec les Avengers dans une incroyable vidéo. Si le studio avait annoncé un report de ses films il y a quelques jours, il a été obligé de les modifier à nouveau. Dorénavant, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui sera réalisé par Sam Raimi, est prévu le 25 Mars 2022 tandis que Thor : Love and Thunder est déplacé au 11 février de la même année.

Source : The Verge