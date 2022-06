Sony : trois nouveaux casques gaming dans les cartons, ce que l’on sait

Une image divulguée de l’Inzone H9 de Sony – Crédit : 91Mobiles / Onleaks

Une nouvelle gamme de casques audio dédiés aux gamers est sur le point d’être annoncée par Sony. C’est ce qu’avancent nos confrères du site 91mobiles. Ces derniers dévoilent en exclusivité les dernières informations du célèbre leaker Steve Hemmerstoffer, alias Onleaks, dont le sérieux n’est plus à prouver. Nommée INZONE, cette nouvelle série comporterait trois casques diffusant tous du son spatial à 360 degrés favorisant l’immersion in game. Voici ce que l’on sait sur leurs principales spécifications.

Le Sony INZONE H3 est le seul casque filaire de cette future fournée. Équipé d’un port USB-C et d’une molette pour calibrer le volume, il dispose en outre d’un bouton permettant de lancer ou de désactiver la réduction du bruit. Du reste, un micro noir est relié à l’oreillette gauche.

Les fiches techniques des nouveaux casques Sony ont fuité

Montons à présent en gamme en évoquant ses deux grands frères sans fil. Le Sony INZONE H7 arbore un micro blanc, toujours relié à l’oreillette gauche via une tige ajustable. De l’autre côté, on peut distinguer un bouton Game/Chat ainsi qu’un bouton Bluetooth permettant de le coupler et un bouton marche/arrêt. Ce casque sera livré avec un câble USB Type C et un dongle USB afin de pouvoir le connecter à un ordinateur. Cependant, la réduction de bruit n’est visiblement pas au programme.

Enfin, focus sur l’INZONE H9, le modèle le plus premium de la gamme dont le design est similaire au H7 à la différence qu’il dispose toutefois d’un indicateur LED. Les boutons sont disposés de la même manière que sur le H7. Il embarque également un câble USB Type-C et un dongle USB. En revanche, il se distingue grâce à sa fonction de suppression du bruit qu’on ne retrouverait pas sur son petit frère.

Reste désormais à confirmer ces affirmations et à obtenir plus de détails officiels sur ces futurs casques dont les prix et la date de sortie sont pour le moment inconnus.

