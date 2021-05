Sony veut adapter ses franchises PlayStation sur mobile d’ici mars 2022

Sony prévoit du lourd pour le futur proche et sur tous les fronts. Du côté de la nouvelle PlayStation 5, il a déjà annoncé 25 exclusivités dont près de la moitié seront de nouvelles licences que les joueurs n’ont encore jamais vues. En ce qui concerne le cinéma et les séries, Sony Pictures et PlayStation Productions préparent 10 adaptations de jeux.

PlayStation – Crédit : Ivan Mercado / Unsplash

La firme nippone s’attaque désormais aux jeux mobiles, mais pas avec n’importe quels titres. En effet, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a annoncé avoir prévu d’adapter les plus grosses franchises de PlayStation sur mobile. Ce ne sera pas dans plusieurs années, mais d’ici mars 2022 seulement. Faut-il s’attendre à voir God of War ou encore The Last of Us débarquer sur mobiles ?

Sony n’a pas encore révélé les franchises qui seront adaptées sur mobile

Jim Ryan a déclaré aux investisseurs que : « PlayStation a un gros catalogue de licences first-party qui peuvent être adaptées sur mobile et servir de complément à nos jeux AAA ou à nos jeux service. Nous explorons le marché du mobile avec de merveilleuses franchises PlayStation, alors restez à l’écoute ».

En clair, il ne faut pas s’attendre à accompagner Kratos dans ses aventures sur Android et iOS. Nous ne savons pas exactement comment Sony compte transposer ses franchises sur mobile, mais nous ne devrions pas tarder à avoir de nouveaux détails dans les mois à venir.

Pour Sony, la plateforme mobile a un énorme potentiel. Jim Ryan a effectivement présenté une étude selon laquelle les jeux mobiles ont généré 121 milliards de dollars dans le monde en 2020. À titre de comparaison, les jeux sur consoles ont rapporté 62 milliards de dollars contre 42 milliards de dollars pour les jeux sur PC. La société nippone a donc tout intérêt à se lancer dans le marché des jeux mobiles, un peu comme Nintendo le fait déjà. D’ailleurs, il ne faut pas oublier que la manette DualSense fonctionne sur iPad, iPhone et Mac, ce qui représente déjà un énorme avantage.

Source : Ubergizmo