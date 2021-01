Sony VISION-S : la voiture électrique testée sur les routes autrichiennes en vidéo

Sony vient de dévoiler une nouvelle vidéo de sa berline électrique, la VISION-S. On peut voir la voiture rouler sur les routes européennes au milieu de la neige, et découvrir les coulisses de sa conception.

Selon Sony, la VISION-S disposerait d’une transmission intégrale à deux moteurs de 400 kW (536 ch). La voiture électrique pourrait abattre le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et atteindrait une vitesse maximale de 240 km/h.

Sony VISION-S – Crédit : Sony

Sony a publié de nombreuses vidéos présentant son concept de voiture électrique Sony VISION-S, qu’il a dévoilé pour la première fois il y a un an au CES. Nous avions par exemple pu voir que le véhicule électrique de Sony n’était plus un concept et roulait à Tokyo. Aujourd’hui, c’est sur les routes autrichiennes que Sony a testé son véhicule.

Sony VISION-S : un design orienté logiciel

On peut voir dans la vidéo que Sony tire parti de son expertise en matière d’appareils de divertissement pour proposer une expérience de conduite impressionnante. En effet, le tableau de bord abrite un écran géant, qui affiche toutes les informations utiles au conducteur, ainsi que des vidéos ou des jeux. Il pourra être contrôlé en utilisant des commandes vocales ou des gestes.

Dans une précédente vidéo, on pouvait même voir un employé de Sony utiliser une manette de PlayStation connectée à l’écran pour jouer à Little Big Planet. On peut alors se demander si la voiture fera office de console de jeu lorsque les conducteurs seront à l’arrêt.

On remarque également que la voiture est filmée à l’aide du nouveau drone de Sony, l’AirPeak, qui fait une brève apparition. Celui-ci semble transporter un appareil photo réflex numérique Alpha. En outre, contrairement à des drones comme le DJI Mini 2 qui a récemment été présenté, il serait davantage destiné à des professionnels.

Le véhicule sera équipé de tous les capteurs nécessaires à la conduite autonome. En outre, Sony a augmenté le nombre de capteurs sur le véhicule à 40 pour permettre une vision à 360 degrés. Sur le côté, les rétroviseurs ont été remplacés par des caméras dont les flux vidéo seront affichés sur l’écran du tableau de bord. Cela devrait permettre de réduire les angles morts pour le conducteur.

Source : Sony